“La arrogancia de Freddie Mercury me hizo entender lo que valgo”: Gabriel Cañas se sinceró sobre el personaje que marcó su vida

Este viernes se estrena un nuevo capítulo de “45 minutos con” por Megaplus. En esta oportunidad, Karla Constant conversó con el actor Gabriel Cañas, quien contó el proceso creativo que vivió para interpretar al líder de la legendaria banda británica “Queen”, Freddie Mercury. Y como esto marcó su vida y carrera en la actuación.

Para el actor nacional interpretar a Freddy Mercury fue mucho más que un simple papel.

“Fue un trabajo súper inocente y verdadero, que además marcó mucho en mí, también logré una transformación que me encantó y me transmitió mucha alegría”, confesó.

Además, Cañas compartió su fuerte compromiso de encarnar a la perfección la vida del líder de Queen. “Tuve una valentía muy grande, ya que es una figura muy importante para la música, o sea, un icónico showman. Y entrar en él era un reto. Sin duda fue lo más serio que me he tomado desde la primera teleserie que hice. Recuerdo que dije: ‘aquí me voy con todo y no hay más’, quería ser igual o mejor, no quería menos. Creo que desde mi soberbia interna sabía que podía lograrlo”, señaló.

En esta línea, el actor de Mega explicó que “era muy tímido hasta ese personaje, venía de un entorno rural con raíces católicas, lo que me impedía mostrar mis habilidades y destacar”, explicó.

Sin embargo, mientras Cañas leía la biografía del artista británico, una declaración llamó su atención. “En una línea Mercury expresó que ‘la arrogancia hizo que llegara donde llegué’, y fue algo que resonó de inmediato en mí. De hecho, me cuestioné sobre desarrollar una cualidad que veía lejana. Pero ya en el proceso entendí que él veía la arrogancia como el saber lo que uno vale y realizar cada acto con un sello único. Fue algo hermoso que definitivamente marcó un antes y un después en mi vida”, sentenció.