La sincera revelación de Karla Constant y su primer embarazo: “Cuando me hice el test lloré en la cama, sentía que se me había ido la vida”

Este domingo, en el último capítulo de la temporada de “De tú a tú”, Martín Cárcamo irá a visitar a la animadora Karla Constant a su casa en el sector de El Arrayán, comuna de Lo Barnechea. Ahí, la presentadora de 50 años vive con su pareja, Andrés Villaseca, los dos hijos mayores de éste, su primer hijo, Pedro, y su pequeño hijo, Rocco, haciendo así una casa llena de hombres.

“Me gusta de los hombres que son muy prácticos, no se enrollan, y yo tampoco. Pero siempre soñé con tener una niñita, veo niñitas en la calle y me tiro. Todavía entro a las tiendas y veo ropa de niñitas”, revelará.

La animadora de programas históricos de Canal 13 como “Si se la puede gana”, “Video loco”, “Viva la mañana”, “Juntos” y de realities como “Mundos opuestos” y “Pareja perfecta”, se confesará sobre su primer matrimonio con el productor argentino Juan Salvador León, padre de su hijo Pedro.

“Me enteré del embarazo porque me crecieron las pechugas, había adelgazado mucho pero me crecían igual. Cuando me hice el test lloré en la cama, tenía 36 años y sentía que se me había ido la vida. Yo no pensaba tener hijos. Una vez que yo asimilé esto me cambió todo, mi mundo tuvo un vuelco demasiado grande, me convertí en una leona”, reconocerá la animadora, que luego de esto se casó y dejó la TV para instalarse en la capital trasandina.

“Yo estaba enamorada, él tenía que quedarse allá, yo estaba embarazada, y quería un cambio de vida. Estaba aburrida de la tele, quería irme a otra parte, estudiar teatro, hacer otras cosas. Estaba fascinada. Me fui, lo dejé todo, formé mi propia familia y me dediqué a Pedro todo ese tiempo. Lo pasé chancho”, confesará.

Tras cuatro años, sin embargo, la relación colapsó y la animadora decidió regresar a Chile con su pequeño hijo. “Dejó de funcionar y decidimos separar aguas. Yo concluyo que éramos muy inmaduros los dos, no sabíamos resolver las cosas y teníamos incorporado esto de que si no resultó, chao. No conversamos bien las cosas, no les dimos tiempo. Pero tenía que ser como tuvo que ser”, indicará.

Al respecto, recordará el apoyo que recibió de su familia, cuando se instaló nuevamente en casa de sus padres al volver a Chile. “Recuerdo un día en que mi hermana Dany salió de la ducha y yo estaba en el borde de la cama llorando, y le dije ‘¿Qué voy a hacer ahora?’, porque me había ido, no tenía trabajo ni dónde vivir. Ella me abrazó y me dijo que pronto iba a tener trabajo. Al otro día me llamaron de Canal 13, y ahí empecé a hacer ‘40 o 20′. Y nunca más paré”, recordará.

También contará detalles sobre su actual relación con Andrés Villaseca, la que partió de un modo fulminante tras conocerse en un cumpleaños. “Enganchamos altiro. Salimos a comer, lo miré y dije ‘Con él quiero tener hijos’. Lo miraba y me daban ganas de procrear. A los seis meses me pidió matrimonio”, confidenciará la animadora, que volvió a ser madre, de su hijo Rocco, a los 43 años.

Sin embargo, tanto ella como Andrés confesarán que el matrimonio nunca se concretó realmente. “Yo le pedí matrimonio y me dijo que no, que estaba ocupada en ese momento. No me ha devuelto el anillo eso sí”, revelará él, agregando que “era importante para mí para darle a mis hijos la señal de que no es una polola más. Era una nueva oportunidad de vida”.