“Me parece súper feo que tú, que eres mi amigo...”: Pamela Díaz le paró los carros ferozmente a Nacho Gutiérrez tras desubicado comentario

Un tenso momento se produjo la noche de este jueves en el capítulo estreno de “El Purgatorio”, en donde Pamela Díaz sacó las garras y le paró los carros a Nacho Gutiérrez tras desubicado comentario.

Todo comenzó cuando el animador del espacio estelar de Canal 13, le preguntara a la “Fiera” sobre su quiebre amoroso con el periodista Jean Philippe Cretton.

“Se mostró un video donde Jean Philippe salía besando a otra mujer, no eras tú, amiga, ¿Jean Philippe te fue infiel?”, preguntó el conductor del estelar antes de la pausa comercial.

Acto seguido, y a la vuelta de la tanda, Pamela no dejó pasar el comentario y lo manifestó delante de las cámaras.

“Primero quiero decir, porque me gusta decir la verdad siempre, que encuentro súper feo tu comentario, el que hiciste antes de irnos a comerciales, que si me fueron infiel. Nunca me fueron infiel, quiero aclararlo”, se descargó la Pame.

Asimismo, aclaró que “terminé mi relación cuatro días antes de que ese video saliera, yo terminé esa relación. Entonces me parece súper feo que tu, que eres mi amigo, te atrevas a decir que él fue infiel, cuando sabes que no fue así”.

“Es tu punto de vista”, le rebatió Nacho, causando la indignación de Pamela: “No es mi punto de vista, es la verdad”, sentenció aún molesta.