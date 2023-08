“No sé qué estará pensando en su cabeza”: Este fue el participante salvado por Hans de la placa de eliminación de “Gran Hermano”

Este jueves se vivió una nueva jornada de salvación en “Gran Hermano”, en donde Hans se tenía la misión de sacar a uno de sus compañeros de la placa de eliminación tras ser el líder de la semana.

De manera inédita, eran siete los participantes quienes estaban en riesgo de abandonar la casona en Buenos Aires: Lucas Crespo, Jorge Aldoney, Rubén Gutiérrez, Mónica Ramos, Raimundo Cerda, Francisca Maira y Jennifer Galvarini. Esta última, quien no podía ser salvada por haber recibido la nominación fulminante.

Tras comenzar la transmisión junto a Diana Bolocco, Hans tuvo que decir a quienes de sus compañeros dejaría en la placa con riesgo a ser eliminados por el público, el primero fue Lucas Crespo.

“Se nota que tiene ganas de ir a placa. No es nada contra él y le tengo un cariño enorme a esa persona”, explicó el oriundo de Constitución.

El segundo elegido fue Jorge Aldoney, a quien le comentó: “Él me va a entender por qué lo dejo en placa, siento que ya hace tiempo no ha ido”, declaró Hans.

Asimismo, Rubén Gutiérrez también quedó en riesgo de abandonar el programa de Chilevisión: “Siento que ya ha cocinado mucho y ahora tienen que cocinarle a él”, destacó el futbolista al nominar a Rubén.

Posteriormente, decidió dejar a Mónica Ramos en la placa de eliminación, sorprendiendo a todos sus compañeros de “Gran Hermano”, quienes estaban seguros de que ella sería su salvada.

“Con ella tengo un cariño enorme, me duele dejarla en placa, pero estamos en un juego, que no se lo tome mal, yo sé que afuera no van a votar por ella”, comentó el líder de la semana.

¿Raimundo o Fran?

Finalmente, solamente quedaba Raimundo y Fran, a lo que Hans decidió que la rubia debía seguir en el programa de Chilevisión: “Los motivos son porque siento que debe estar dentro de la casa, siento que ella necesita estar dentro de la casa”, sentenció Hans Leonel Valdés.

Por su parte, Fran aseguró que estaba “muy sorprendida. Primero que nada agradecerle a Hans, no sé qué estará pensando en su cabeza, espero funcione para ti, muchas gracias por salvarme, lo valoro mucho”, expresó.