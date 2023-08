“¿Qué significa esta hu**?”: Helhue Sukni se descargó después de que le frenaron el ingreso al Centro de Justicia

La abogada Helhue Sukni se descargó en contra de una medida que se le indicó en el Centro de Justicia, esto después de que no la dejaron entrar con café a las dependencias. Ella le informó a sus amigos de las redes sociales lo que vivió hoy en la mañana.

“Podrán creer que no me dejaron entrar con un café, no me dejan entrar porque podría tirarle el café a los jueces, ¿Qué tienen en la mente?”, partió contando.

De igual forma, Sukni expuso una injusticia que se vivió dentro del lugar, “pero los fiscales pueden entrar con café, los abogados públicos pueden entrar con café, y uno no puede entrar con café, y no dejan entrar con agua, ¿Qué significa esta wea?”, comentó.

“Yo voy a reclamar”, aseguró Helhue. “Señores del poder judicial, jueces administrativos se los digo, lo encuentro súper injusto, así que no sé si habrá que presentar algún recurso, pero lo veré”, cerró.