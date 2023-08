“Algo me querías decir...”: Trinidad emplazó a Maite en el panel de “Gran Hermano”

La madrugada de este sábado, se emitió un nuevo episodio de “Espiando la fiesta” del reality de “Gran Hermano”. El panel estuvo compuesto por seis exintegrantes del encierro, quienes comentaron sobre lo que estaba sucediendo en la casa, y una de ellas era Trinidad, la última eliminada.

En este contexto, ella señaló que le han mandado diversos videos en forma de “abre los ojos” sobre lo que ocurrió mientras estaba en el reality.

“Vi cuando las personas hablaron de mí, vi cuando yo conté mi historia, y los locos: ‘filo, voy a votar por ella igual, aunque esté dolida, aunque esté sensible, voy a ir igual al confesionario a votar por ella’”, reveló con una leve molestia en su voz.

“Yo no lo habría hecho, no habría votado por alguien que recién abrió su corazón delante de todo Chile, y tuvo el día más intenso. Sin embargo, las personas que lo hicieron tienen todo el derecho del mundo”, continuó.

Esto fue un palo directo hacia Maite, quien inmediatamente después de escuchar la historia de Trinidad, cuando le contó a la casa que es una mujer transgénero, la joven le dijo a sus amigas que igual la iba a nominar, y que esto no cambiaba nada.

Debo admitir que estuvieron buenos los palos que les tiró la Trini, sobretodo a Maite AJAJAJAJAJAJA #TheLulosShow pic.twitter.com/6B5JrT5XI5 — TEAM CONI 🩰✨ (@svmxcl) August 19, 2023

No más palos, ahora a la cara

Sin embargo, “Teresa”, tal como bromeó Trinidad por el apodo que se le dio en redes sociales, no paró ahí. Ella directamente confrontó a Maite sobre unos dichos de la joven cuando estuvo en el panel del programa, una vez que fue eliminada del reality.

Juan Pablo Queraltó le consultó a los participantes si es que tenían una conversación pendiente con alguien que está, y Maite señaló que lo hará cuando ellos salgan. Por esto, Trinidad la emplazó y le preguntó si es que no tenía nada que decirle a ella.

“Cuando tú saliste en el panel me acuerdo perfecto que tú dijiste: ‘quizás a Trini le diría algo’, algo me querías decir. De hecho, te lo preguntaron ‘¿tienes algo pendiente?’, y tú respondiste algo conmigo...”, afirmó la tripulante de cabina.

Maite le contestó que “como dije recién, no voy a tener (una discusión) en televisión porque es un tema ya más personal. Yo ya salí del reality, ya no soy una jugadora, para que la gente entienda, los que estamos acá, ya no somos jugadores del reality, pueden seguir comentando de los jugadores, pero que sepan que nosotros ya salimos de la casa”.

“Por eso, voy a tomar mis cosas de una manera privada, y tener la conversación pendiente contigo en otra circunstancia”, terminó Maite.

Ante esto, Trinidad Cerda le dijo: “me parece súper bien de tu parte, que tomes esa decisión. Es una postura súper buena, pero solamente te quería preguntar porque lo estaba pensando, y eso es todo”.