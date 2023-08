“Bambino” aseguró que Raimundo sigue hablando de él: “Desde que me fui, salgo todos los días en boca de él”

El exparticipante de “Gran Hermano”, Fernando Altamirano, también autobautizado como “Bambino”, estuvo presente en el último capítulo del programa de Youtube, “Maxstage”. En este espacio fue consultado por Raimundo Cerda, el último participante que ingresó al reality que despertó las inseguridades de todos los hombres.

“Fuiste a Argentina recién, ¿qué te pareció ‘Rai’?”, le preguntó el animador Max Collao. Esto en referencia al viaje que él junto a tres exparticipantes del reality hicieron a la casa estudio para visitar a sus compañeros durante la prueba del congelado, en donde ellos no podían moverse ni abrazar a los eliminados.

“Sinceramente, no te podría decir algo, porque no me di cuenta de que estaba en la casa. Para mí no existe. Es que no lo conozco, no te puedo dar un comentario de él porque no lo conozco”, partió comentando.

“Yo entré a la casa, esto fue súper corto. Me dijeron que tenía un tiempo determinado, y que me iban a hacer una cuenta regresiva para salir. Entonces, me preocupé de la gente que me importaba. Él no me importa, porque no lo conozco”, agregó.

“Me parece bastante interesante”

Él señaló que ha visto harto contenido de Rai desde afuera, debido a que también le envían clips del participante de “Gran Hermano”, y sobre qué le parecía, entre risas comentó que le parecía simpático.

Ellos fueron al hueso, y le preguntaron sobre el episodio en cuando Rai se veía más interesado en Alessia al momento de entrar al reality, y “que le quería pellizcar la uva”.

El animador teorizó que entró a hacer un juego con la pareja de “Bambino”, ya que vio el reality antes de ingresar al encierro. “Lo más probable es que sí. De hecho, creo deberían seguir pagándome, porque todos los días salgo yo en boca de él, lo que me parece bastante interesante”, comentó Fernando.

“Desde que me fui, salgo todos los días en boca de él. El cabro lo encuentro simpático, entró a jugarse sus cartas, a buscar a la Ale, pero siempre he dicho, a mí el respeto me lo debe ella, no él”, cerró.