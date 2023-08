“¡Grítalo mi reina!”: Estefi llamó a votar a Lucas tras hablar del bullying que sufrió en “Gran Hermano”

En la madrugada del sábado, se transmitió otra edición de “Espiando la fiesta” por las pantallas de Chilevisión. Nuevamente estaba de invitados los eliminados de la casa de “Gran Hermano”, y dentro de ellas estaba nuestra exMiss Chile, una de las personas que tiene más posibilidades de reingresar al reality, Estefanía Galeota.

A los exparticipantes del reality show le consultaron si es que estaban de acuerdo con las palabras de Fran Maira, quien afirmó que Lucas Crespo ya cumplió su ciclo dentro de “Gran Hermano”. La modelo sí estaba de acuerdo con esta aseveración.

El bullying a Estefi

“Sí, ya cumplió su ciclo. Además, conmigo tiene un tema particular. De hecho, muchas personas me empezaron a etiquetar porque anoche él hizo un comentario, donde confirmó efectivamente que me hacían bullying, cachai, y lo dijo él textual”, comenzó.

“Él evitaba hablarme, que se iba al baño, etcétera como para dejarme hablando sola, lo encuentro horrible. Hago un llamado nuevamente al no bullying, que no exista, de forma transversal hay que hacer un trabajo de reflexión con nosotros mismos, y también el público que algunas veces veo que pelean entre ellos”, continuó.

“La idea es que haya un poco más de amor, y que nadie trate mal a nadie. Pero, Lucas al 3331, ups”, terminó entre risas Estefi.

Devoró

Las redes sociales se alinearon con Estefanía tras atreverse a llamar a votar a Lucas en un panel lleno de exeliminados que apoyan y le tienen cariño al influencer. Por esto, celebraron el gesto de la Miss Chile que tuvo en el programa en vivo.

ESTEFI DEVORÓ Y LLAMÓ A VOTAR LUCAS AL 3331 #TheLulosShow pic.twitter.com/EW0kjZtOJk — Catalina (@Catalinabel3n) August 19, 2023

mi amiga la estefi ya lo dijo: lucas al 3331. agú 💋 #TheLulosShow pic.twitter.com/7HD4hOQFdN — Sabs (@C4RP3NTER) August 19, 2023