La forma correcta de guardar tus zapatos según el Feng Shui para atraer la buena suerte y ¡muchos más zapatos!

Los zapatos son una de las prendas más importantes de nuestro outfit y tienen un espacio vital en nuestro clóset, pero muchas veces no sabemos cómo guardarlos.

Y es que existe una forma correcta de hacerlo, según el Feng Shui, que es ideal para atraer la suerte a tu vida, y también muchos más zapatos, algo que todas queremos.

El Feng Shui es esa filosofía que se basa en encontrar el equilibrio y aportar energías positivas a los lugares que habitamos, y también aplica para los zapatos.

Por eso, según esta filosofía, te mostramos cómo es la forma correcta de guardarlos y ordenarlos en tu clóset para que no bloquees las buenas vibras y atraigas lo mejor.

El Feng Shui y la forma en la que debes guardar tus zapatos para atraer las mejores energías a tu vida

El Feng Shui indica que debe haber armonía y equilibrio en nuestra vida, y para que lo encuentres con tus zapatos, que van contigo a la calle y regresan a casa con tantas energías existe una forma correcta de guardarlos.

Lo más recomendable es guardar los zapatos en su caja original, por lo que es importante que no las botes, y luego guardarlos en sus cajas en tu clóset de una forma ordenada, ya sea hacia el lado, o hacia arriba.

Otra gran opción es a comodarlos en un estante con las puntas hacia el frente y la parte de atrás hacia la pared, hilera por hilera, para que haya un orden y permitas que las mejores energías entren y circulen.

También es vital que limpies este espacio en tu armario una o dos veces al año y hagas una depuración de los que ya no uses y los botes o regales, pues quedarte con ellos es lo peor, ya que te estancas, y no vas a progresar, ni a mover las energías buenas, ni mucho menos a atraer más zapatos.

Lo que también debes tener muy presente es qué no hacer, y según el Feng Shui, lo peor que puedes hacer es dejar los zapatos debajo de la cama, en la puerta de entrada de la habitación y por supuesto, regados por la casa, porque diferente a lo que deseas, te rodearás de malas energías, así que ten estos consejos muy presentes y verás como tendrás mejor suerte y más zapatos.