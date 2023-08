Mirna Schindler reveló cómo su despido de Canal 13 la ayudó a estar más serena: “Ahora me notan más calmada”

La periodista Mirna Schindler fue despedida abruptamente de Canal 13, donde estaba a cargo del matinal “Tu Día” junto a Ángeles de Araya. Posteriormente, ella durante una entrevista aseguró que fue desvinculada en pleno programa, antes de realizar una entrevista.

En una entrevista LUN, ella habló sobre cómo el despido de esta casa televisiva la ayudó a calmar la ansiedad, algo con lo que ha lidiado desde hace unos años. Sobre su desvinculación en septiembre de 2022, la comunicadora señaló “fue muy desconcertante porque se trataba de un proyecto de 4 años que acabó en uno, y me quedé sin trabajo de un día para otro”.

Schindler aseguró que eso la dejó decepcionada debido a que se dio cuenta que no podía confiar en las palabras de nadie, y la incertidumbre sobre su futuro se hizo más latente. Ella guardó la calma, y decidió hacer un viaje en enero y febrero de este año.

“Una debe entender que...”

Este periodo hizo que se conectara con la meditación, de la cual hizo un curso hace 30 años. “Desde que llegué de mi viaje empecé a construir el hábito de meditar 20 minutos todos los días. Sigo meditaciones guiadas (...) está asociada al mindfulness, una práctica para vivir aquí y ahora sin desgastarse con ansiedad ante el futuro”, reveló la comunicadora del programa “Descabelladas” del canal de la Universidad de Chile.

De igual manera, llegó al bordado, que la ayudó a centrarse en el aquí y el ahora. “Hace un tiempo me propuse a retomarlo y estoy fascinada. Realizando un trabajo manual se hace más fácil concentrarse en lo que me sucede en el momento”, agregó la periodista. “Mis cercanos me dicen que ahora me notan más calmada, más zen”, aseguró.

Hablando sobre los aprendizajes que ha tenido en este proceso, Mirna Schindler reflexionó que: “una debe entender que la vida misma es incertidumbre y que no puedes controlar lo que te pase. Tengo 56 años y estoy a 4 de jubilarme, pero si estoy en condiciones, me gustaría seguir contribuyendo”.

“Cuando pasas por momentos difíciles es muy fácil caer en las tinieblas. Yo estoy eligiendo ver la luz”, concluyó la periodista.