“Ojalá se de algo más”: Mario Velasco contó la verdad de su relación con Estefanía Galeota

A principios de agosto se viralizaron unas fotos de Mario Velasco en sus vacaciones por México, donde andaba bien acompañado de la ex participante de Gran Hermano, Estefanía Galeota.

Muchos pensaron que acá estaba iniciando un tremendo romance, sin embargo el animador de Zona de Estrellas aún no logra conquistar el corazón de la ex miss Chile, quien asegura que está soltera.

“Estamos en periodo de conquista”, comentó ella misma a La Hora. Mientras que en el programa de Zona Latina, el comunicador fue sometido a un cuestionario, donde tuvo que sincerarse sobre sus intenciones con Galeota.

Mario Velasco dio a entender de que si bien le gusta la chica, aún está en la “friend zone”. “La etapa de conquista puede salir bien o mal. Por ende, no podríamos hablar que es una relación”, afirmó al principio.

Al escucharlo, Hugo Valencia le preguntó si él estaba conquistando a Estefanía, a lo que respondió: “En ciertos momentos del día sí. Es que uno está hablando de unos lugares muy lindos, estar de vacaciones, tener tiempo de hacer lo que uno quiera. Estaba todo dado para que este proceso de conquista se llevara a cabo”.

[ LEE TAMBIÉN: Mario Velasco cuenta su verdad sobre su relación con Estefanía Marquis: “Estamos en período de conquista ]

¿Pero solo amigos?

“Hace tiempo que no me acercaba a alguien un poco más de la amistad, de tener otras intenciones”, reveló Mario Velasco. “Ahora, nosotros no tenemos nada. No estoy en pareja hoy día”, agregó.

Luego de decir eso, Cecilia Gutiérrez le preguntó directamente si llegaron a los besos con la exintegrante de Gran Hermano durante sus vacaciones. Aunque él lo negó, ninguno de sus compañeros en el programa le creyó.

Por último, el animador hizo una proyección sobre lo que le gustaría tener con Estefanía Galeota. “Salta a la vista lo guapa que es, muy amorosa, es muy simpática, nos reímos bastante, disfrutamos harto, es muy bonita y ojalá alguna vez se de algo más”, finalizó, según consigna La Cuarta.