Pamela Leiva recordó la injusta oferta que terminó rechazando: “Casi un ex manager me ca** mi carrera”

La exitosa y querida comediante Pamela Leiva estuvo de invitada en el programa “De qué se habla” del comediante y streamer Claudio Michaux. En este espacio, ella habló de la dificultosa relación que tuvo con un productor que le negoció mal un importante espectáculo en su carrera.

Ella señaló que durante su carrera ha tenido que aprender a desarrollar diferentes habilidades para mantener la parte logística de su negocio. “Yo por no saber, casi un ex manager me caga mi carrera”, partió contando.

“Yo trabajaba con una persona, y yo confié mucho en él porque se manejaba mucho en estos ambientes de gerentes, los ejecutivos de la tele, que uno no tiene ni idea. Él trabajaba con otros colegas, y empezamos a trabajar juntos”, continuó.

La comediante señaló que la llamaron para el Festival del Huaso de Olmué, sin embargo no se enteró hasta el mismo día de la reunión. “No lo cuestioné porque me imaginé que en ese ámbito las cosas se daban así”, afirmó Leiva.

Sin embargo, había algo raro ahí. El manager le dijo que no salió cómo esperaban, y que ella se va a presentar al Festival con dos comediantes más, “tú vas a tener media hora, la otra va a tener 20 y la otra 10 minutos”, le contó el hombre en cuestión.

“Lo encuentro injusto”

Esto no le pareció a Pamela, quien le dijo que se negara ya que no entendía por qué estaban adoptando ese mecanismo. “Las tres podemos sostener un show solas. No es como quiero ir, lo encuentro injusto, lo encuentro machista lo que están haciendo”, le respondió la comediante, e insistió en que llamara a Olmué para rechazar la oferta.

El fin de semana posterior a su decisión, ella meditó su decisión y la carcomía la ansiedad. Pamela Leiva cuestionó si es que estaba pasando una gran oferta, “a lo mejor estoy perdiendo la mejor oportunidad de mi vida, a lo mejor mi ego me está jugando una mala pasada”, reflexionó.

Dos de sus colegas cercanos, Alison Mandel y Juan Pablo López, le aseguraron que tomó la decisión correcta para ella, ya que estaba en todo su derecho no aceptar esas condiciones y hacerle caso a su instinto.

Pamela fue llamada por el festival, y ella expuso todos los problemas que había tenido, y, por su parte, de la organización le preguntaron por qué no había ido a las otras reuniones, y Leiva no sabía que esto había sucedido.

“¿Qué reuniones hubieron que yo no tenía idea? Recuerdo que ese ejecutivo me dijo: ‘nunca sueltes tu carrera, no se la confíes a nadie’. Yo pienso que si no hubiese seguido a mi instinto, a mi guata, si yo hubiese aceptado ir a ese festival así, yo creo que mi carrera no hubiera tenido el camino que tuvo hoy día”, cerró la comediante.