Patricia Maldonado está esperanzada después de recibir una difícil noticia familiar: “Todo tiene solución en la vida”

Este viernes en “Tal Cual”, la animadora Patricia Maldonado entregó más detalles sobre el llamado que recibió durante la transmisión de su programa de Youtube, “Las Indomables”, por lo que tuvo que abandonar las grabaciones.

“Perdón, discúlpenme. Un asunto familiar me deja acorralada, esa es la verdad, pero no vamos a hablar nada y vamos a seguir con el programa”, contó.

No obstante, con el correr de los minutos Catalina Pulido le dijo que “estás en otra, así que debiésemos liberarte”, y su amiga lo aceptó: “no estoy en condiciones de seguir con el programa”.

Lee más: “No estoy en condiciones de seguir con el programa”: Patricia Maldonado deja “Las Indomables” tras recibir una “noticia terrible”

“Lo vamos a solucionar”

Este episodio fue tratado en el programa “Tal Cual”, en donde la cantante señaló que “es muy complicado cuando uno recibe una noticia no agradable de un familiar que uno quiere tanto y uno está al aire, no sabes cómo reaccionar”.

“Recibí una noticia no buena, pero afortunadamente todo tiene solución en la vida y lo vamos a solucionar, porque estamos todos los hermanos juntos”, agregó.

“Estamos con la unión, con las energías, con la cosa positiva para que todo salga bien. Eso me tiene muy contenta de la unión familiar”, continuó Maldonado.

Ella contó que a pesar de no ser una mujer creyente, una vez sí se encomendó a un santo, quien finalmente terminó ayudándola con la petición que realizó. Por esto, recurrió a un amigo que es muy devoto de un santo para echarle una mano en estos momentos.

“Tengo un gran amigo que es devoto de Fray Andresito; pasa todo esto que me pasó, yo sigo siendo incrédula y me acuerdo de mi amigo”, partió.

“A las 6 de la mañana le mando un mensaje y le digo, ‘tú que estás cerca de tu amigo, que jugó un papel muy importante en tu vida, habla con él y dile que se encargue de ella y la ayude, porque yo no estoy cerca de él y no me conoce’”, continuó Maldonado.

“Me dice ‘no te preocupes, hoy la pongo en sus manos’”, contó y agregando que el hombre de quién está hablando es muy bueno.