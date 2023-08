“Te fuiste a bailar con ellos, mientras tu amiga estaba sola…”: Trinidad Cerda enfrentó críticas en Zona de Estrellas por ‘doble discurso’ en Gran Hermano

Trinidad Cerda, la participante recientemente eliminada del programa “Gran Hermano”, tuvo una invitación especial al popular programa de entretenimiento “Zona de Estrellas”. En el transcurso de este espacio, los panelistas, Mario Velasco, Adriana Barrientos, Daniela Aránguiz, Cecilia Gutiérrez, Pablo Candia y Hugo Valencia, tuvieron un intercambio con la ex concursante. En particular, Hugo Valencia expresó algunas críticas a Cerda, lo que generó diversas reacciones en las redes sociales.

La ex concursante, quien es tripulante de cabina, respondió a preguntas de televidentes que habían enviado sus inquietudes al programa nocturno. Estos cuestionamientos se centraron en su comportamiento dentro de la casa estudio, que algunos percibieron como contradictorio o de doble estándar.

Una espectadora del reality le preguntó a Trinidad: “¿Crees que tu doble discurso te perjudicó en el reality Gran Hermano? Me refiero a tus opiniones sobre Pincoya y Coni. Parecía que cambiabas de opinión constantemente, lo que molestó a la gente. ¿Te arrepientes de actuar así?”.

Trini abordó los comentarios con autocrítica, explicando que el encierro generaba emociones intensas y que su sensibilidad podía influir en sus reacciones. “Dentro de la casa es fácil cambiar de opinión”, señaló, añadiendo que no era cuestión de doble estándar, sino más bien de su naturaleza sensible.

Posteriormente, Hugo Valencia indagó sobre la relación de Cerda dentro de la casa estudio con el grupo “Los guarenes”, el grupo opuesto a la “Familia Lulo”.

Valencia preguntó: “¿Qué te pasa con el resto de los participantes? Porque antes de que tu entraras a la “pieza del after” o de “las víboras” o “guarenes”, todos ellos hablaban pestes de ti. La Alessia, Bambino, La Fran. Le decían que era falsa, que no le compraban, que era mal actriz. Maite también fue muy dura contigo. Entiendo que todavía no te pasa ni con aceite. Pero cuando se dieron cuenta de que el público te salvaba de las primeras, uy, parece que Trinidad nos está empezando a caer bien”, le lanzó el panelista de farándula. “¿No encuentras que fue, de alguna manera, sospechoso?”.

“No creo, yo creo que también pasa lo que pasa en la vida real. Tengo una percepción de una persona, en ese aspecto, no tenías una película que ver, no tenías un libro, entonces hablemos de la persona que está al lado. Y después se dieron cuenta que era una mina simpática, que hace reír”, respondió Trini.

Hugo Valencia continuó la conversación: “A ti te dieron la oportunidad cuando se dieron cuenta que contabas con el cariño del público, antes nunca te quisieron dar esa oportunidad. Entonces he ahí la casualidad”.

La ex participante explicó: “Eso significó que perdiera la relación que tenía con Coni. En ese momento no había bandos, solo relaciones en construcción”.

Valencia agregó: “Yo creo que pasó algo contigo Trini, que yo recogí en redes sociales, y tiene que ver con una historia de vida que tu contaste y que empatizamos todos. Y todos tus amigos hoy en día dijeron: “Nos da lo mismo, no empatizamos contigo, te nominamos igual, andate de la casa”. Y qué hiciste tú, esa misma noche que esa gente te dijo #te queremos fuera de este programa”, tú, fuiste y te fuiste a bailar con ellos, mientras tu amiga estaba sola en el patio, triste, después de haberte defendido delante de todos ellos”, interpeló Valencia a Trinidad.

“Yo creo que ese episodio es clave para que muchos hayamos mandado un mensaje de texto con la palabra ‘Trinidad’”, añadió.

“En primer lugar, siento que estás viendo las cosas desde tú punto de vista y no con altura. Siento que mi historia es una cosa y la quiero separar absolutamente de esto. No tiene nada que ver con el juego, con la casa, con las relaciones, etc.” comenzó señalando la ex participante.

“Si es que ellos al ir a nominar no pensaron ‘pucha la Trinidad está cansada, se está liberando, está recién siendo ella, no la voy a nominar’, Si es que ellos no hicieron eso es gracia de ellos”, dijo Trini.

“No puedo guardar rencor. En el momento en que tu dices, estábamos en la cocina, y la Fran me dice, ven a bailar y le digo ‘Coni ven a bailar, esta es nuestra canción’, Y ahí ella se enojó. Yo no la dejé sola”, explicó también.