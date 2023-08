“Yo iría a apoyarte ‘Pincoya’, hueona”: Helhue Sukni se suma a la fanaticada de la “Familia Lulo”

La fanaticada de la “Familia Lulo” está cada vez más grande, Kel Calderón y Karen Bejarano ya son parte de este clan, y ahora Helhue Sukni le mandó su apoyo a la protagonista del reality “Gran Hermano”, Jennifer Galvarini, alias la “Pincoya”.

En un live de Instagram, la abogada estaba hablando que quería hablar de profundidad un tema en un programa de televisión, pero no la invitan a uno donde tendría la posibilidad de hacerlo, no se sabe cuál es debido al corte del clip recogido en TikTok.

“Me llaman pa’ puros programas hueones, ahora con los realities, a dónde voy a andar metida yo en los realities”, partió contando la abogada.

“Yo iría a apoyarte ‘Pincoya’, hueona. Iría a apoyarte y la huea, a conversar contigo, pero no puedo porque tengo que ir a trabajar. Si yo no trabajo, no como, ese es el tema”, cerró Helhue Sukni.