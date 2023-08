Camila Recabarren recordó el fuerte conflicto que tuvo con Eugenia Lemos que llegó a las manos en “Amor a Prueba”

En el último capítulo de “Podemos Hablar”, la modelo Camila Recabarren recordó un polémico episodio que protagonizó en un reality show con Eugenia Lemos. En el punto de encuentro, el animador de Jean Philippe Cretton consultó quién resolvió un conflicto a los golpes, y Camila se paró para contar su historia.

Ella partió bromeando presentó las imágenes, considerando que sucedió en el reality de Mega, “Amor a prueba”, pero el programa efectivamente tenía el video de Camila agarrando de las mechas a la argentina, quien gritó fuertemente.

“Nos expulsaron a las dos porque ella empezó al final. Una discusión, una pelea son dos personas”, partió contando. “Esto fue el 2016, hoy en día no me representa, y nunca a la violencia, pero en ese momento se me agotó la paciencia y me tiró la comida en el plato”, agregó.

“El primer reality en el que yo estuve. Esto fue un domingo, en la segunda semana. Yo ya estaba chata en la segunda semana, ‘¡me quiero ir!’. Bueno, ese domingo yo estaba estresada, cansada porque en la noche ya me estaban molestando”, continuó la modelo.

“Venía días que me venía molestando la Eugenia, así como ‘¿quién es el papá de tu guagua?’. Cosas íntimas, familiares, que no son para exponer, para que te molesten en un programa de televisión. Se pueden conversar como lo podemos hacer aquí en PH, pero no que te molesten “, afirmó.

“Su mechoneo suave”

Camila Recabarren contó que tanto era el estrés que se puso a fumar dentro del reality, a pesar de que no acostumbraba a hacerlo. Al día siguiente, ella se fue a sentar a una mesa, lo cual fue recriminado por Eugenia Lemos, quien afirmaba que la mesa era de ella.

“Empezó todas esta situación y ya ahí su mechoneo suave. Porque me medí igual. Porque dije ‘estoy en televisión, muy flaite si le pego patadas o cosas así’. Sí, fue como ‘ya, sosiégate’”, aseguró la ex Miss Chile.

Ella contó que era la primera vez que reaccionaba así, ya que no acostumbra a pelear a golpes, sí a discutir a palabras, y es la única vez que ha hecho eso, de acuerdo a Recabarren.

Esta pelea le costó la pega a Camila y a Eugenia, “nos echaron sin pagarnos a ninguna, porque las cláusulas de los realities, no sé ahora, no puede haber golpes, porque o sino todos se agarrarían con todos… No a la violencia”, contó.

Sin embargo, el conflicto entre Recabarren y Lemos ya está zanjado. “No somos grandes amigas, pero han pasado los años, después me la he encontrado en eventos. Eso fue una situación límite pero de momento. Ella es bien mujer y lo hemos conversado”, cerró.