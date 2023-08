Cathy Barriga confirmó negociaciones para entrar a ‘Tierra Brava’

Canal 13 anunció que pronto estrenará un nuevo reality “Tierra Brava”, y aún no sabemos quiénes serán los rostros de la farándula chilena que deberían formar parte de este encierro. Aunque, una de las personas que más ha sonado con fuerza ha sido Cathy Barriga, quien desde que dejó de ser alcaldesa, se ha reincorporado al espectáculo.

Esta información llegó a oídos de Cathy, cuando hablaron del tema en el último capítulo de Me Late Prime. En el espacio de Zona Latina, le preguntaron directamente a la ex Mekano si se incorpora en este nuevo programa de telerealidad.

“No puedo negar ni confirmar nada en estos momentos”, partió diciendo Barriga, dando a entender de que aún está en negociaciones con el canal. “La verdad es que me han contactado, pero no me han convencido”, aseguró.

Según contó, está pensando si ingresa o no a Tierra Brava, pero aún no da su respuesta. “Son muchos factores, no es solamente el tema económico”, comentó.

[ LEE TAMBIÉN: “Muy creativo”: Cathy Barriga respondió con todo a Mauricio Israel ]

¿Cuál es el problema para que ingrese?

Se rumorea Anita Alvarado también podría formar parte del encierro y como se sabe en Farandulandia, ella tuvo un áspero encuentro con Cathy Barriga en el primer capítulo de El Purgatorio, desde entonces han estado enfrentadas.

Esta sería una de las razones que estarían frenando a la ex chica Mekano. Ante la posibilidad de encontrarse cara a cara en Tierra Brava, Daniel Fuenzalida le consultó si es que es una de sus exigencias no toparse con la geisha en el encierro.

“No, yo creo que en cualquier reality nadie puede hacer algo así, porque obviamente los realities tienen un factor sorpresa entre los mismos integrantes. Yo cuando estuve en La Granja Vip, uno suponía que podía entrar otra persona, pero en el momento era mucho el misterio”, aseguró, dejando las puertas abiertas a un posible reclutamiento, según consignó La Cuarta.

[ LEE TAMBIÉN: Así será: Revelan detalles de “Tierra Brava”, el nuevo reality de Canal 13 ]