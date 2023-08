¿Eva Gómez a “Tierra Brava”?: La animadora dio luces de que entraría al próximo reality de Canal 13

La animadora Eva Gómez dejó entrever en tres momentos de su entrevista con Pamela Díaz para su programa “Sin Editar”, que ya estaría lista para entrar al próximo reality de Canal 13, “Tierra Brava”.

El primero fue decisivo para entender la segunda pista, y para el tercero, estaba más claro echarle agua. La entrevistadora se fue de tarro de entradita, mientras le entregaba un regalo de sus auspiciadores, “llévatelos pal’ reality”, le sugirió.

La cámara se fue en blanco y negro, Eva le puso la bufanda en la cara y le dijo: “no podis decir esa huea po’”. La “Fiera” señaló que no era un problema debido a que la gente no sabía, y la exanimadora del Festival de Viña le consultó sobre la fecha de estreno de la entrevista.

La segunda vez vino cuando mencionó lo mucho que le afectaron las críticas que recibió cuando animó el importante certamen viñamarino, donde los programas de farándula la hicieron bolsa.

“Por eso la vida, 10 años después, me plantea nuevos retos ahora sí que tengo que aprender que lo diga el resto me tendría resbalar, y que lo que digan mis amigos y mis familias es lo que vale. Al final lo que uno no aprende, la vida te lo pone adelante otra vez, y otra vez, como yo ahí no lo aprendí, espero aprenderlo ahora, tú sabes de lo que te estoy hablando”, señaló.

“¿Estás preparada para un encierro?”

Finalmente, llegó la hora de la sección clásica de los reflejos en “Sin Editar”, donde los invitados tienen que decir lo primero que se les viene a la cabeza, y Pamela le consultó si entraría un reality, tras una pausa de un segundo respondió enfáticamente “¡Obvio!”.

La “Fiera”, una experta en el tema, le preguntó cuál sería su personaje, y Eva señaló que necesitaba más tiempo. “Yo siento que de mí se hizo una imagen por esto de ‘la española’, de que casi me comía a la gente con zapatos, gritona, que la mano y la cuestión”, confesó la animadora.

“Siento que si se muestra, que por cierto es una parte de mí, la tengo más (controlada), llevo 20 años en Chile, discuto más como chilena que española, pero sí es verdad que las manos y hablo fuerte en general, si muestran esos sería más de lo mismo. Creo que tengo partes súper lúdicas, soy súper cariñosa”, cerró.

“¿Estás preparada para una competencia física?”, le preguntó Pamela, y Eva dijo que sí. “¿Estás preparada para un encierro?”, fue su última consulta, a lo que Gómez señaló: “no creo que uno esté siempre preparada pa’ un encierro, pero es una huea mental”.

Esta información fue adelantada en el último capítulo de “Me Late Digital” este pasado jueves, lo cual al parecer sería una realidad.