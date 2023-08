Eva Gómez habló del terrible trato que recibió tras animar el Festival de Viña: “Estuve 2 meses en la cama sin moverme”

La animadora española Eva Gómez estuvo de invitada en el último capítulo del programa de entrevistas de Pamela Díaz, “Sin Editar”. En este espacio, ella recordó el difícil trabajo que fue animar el Festival de Viña del Mar, labor que realizó desde 2011 a 2013.

La “Fiera” le consultó sobre lo bueno y lo malo del Festival de Viña, sobre lo primero respondió el cariño de la gente y el ambiente que se vivía durante esos días en la Quinta Región, como la vez que el cantante Roberto Carlos le pidió una foto, lo que fue aún más especial debido a que era fanática del artista debido a su madre.

Sin embargo, Eva recordó como lo malo de ese periodo las críticas que recibió como animadora en los programas de farándula, quienes la descueraron. Pamela le preguntó qué fue lo más fuerte que le dijeron, y ella respondió: “qué no me dijeron”, bromeó que eso era más corto.

“Me daba vergüenza salir a la calle”

“Eso hoy día no podría pasar, (hablaron) del físico a full, que era chica, gorda, fea, que no tenía ni un mérito para estar ahí. Me dijeron de todo, por eso hoy día eso es inviable, cualquier persona que suba al Festival tiene esa parte subsanada que es súper importante para la psiquis”, afirmó.

Sobre si le afectaron los comentarios, ella dijo que mucho, “yo terminé con un cáncer al cuello del útero después del 2013, me tuve que operar en junio, yo creo que somaticé. Terminé Viña 2013 y estuve 2 meses en la cama sin moverme. Como si hubiese matado a alguien, así me sentía, me daba vergüenza salir a la calle, como si hubiese hecho algo malo”, confesó.

Eva Gómez agregó que tuvo que estar en terapia, y que lloraba con “lágrimas como jamones” tras el escrutinio público que recibió tras ser animadora del Festival de Viña. “Me daba pudor salir a la calle, como si hubiese hecho algo malo”, cerró.