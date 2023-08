Hermano de Raimundo Cerda contó la firme sobre cómo es su hermano en el día a día

El último integrante de “Gran Hermano”, Raimundo Cerda, definitivamente es el galán del reality, robando suspiros tanto dentro como fuera del reality. Aparte de su atractivo físico, el acercamiento a las “lulos” y el trato hacia Bigote, sus episodios de limpieza profunda han sido alabados en redes sociales.

El hermano del joven, José Manuel Cerda, habló con Página 7 para revelar los hábitos de Raimundo en su vida normal. “Ya, voy a decir la verdad. Acá Rai, literalmente, hace lo mismo que ha hecho en el reality… pero no limpia todos los días”, comenzó.

“Por ejemplo, si en la mañana va a la cocina y está desordenada porque en la noche hicimos un asado, te prometo que se pone a hacer aseo. Y uno llega como ‘¿qué estás haciendo?’ y él ‘no, esto es un asco, cómo pueden vivir así’”, agregó José Manuel.

“Pero sí, mi hermano ayuda en la casa. Como dije, no limpia todos los días, no les voy a mentir en eso. Pero no le gusta un espacio sucio, entonces lo hace por iniciativa propia, tipo ‘cómo no les molesta esta situación’”, continuó.

“Además, es súper prolijo para ordenar sus cosas. Tiene su orden, sobre todo su set de entrenamiento”, añadió.

Alérgico a las poleras

De igual forma, José Manuel habló sobre la “alergia” a las poleras de su hermano, esto debido a que está constantemente con el torso descubierto. “Siempre, siempre anda sin polera. En la casa igual, mi papá le dice ‘ya, ponte algo’”, comentó.

“Puede ser invierno y él anda así. Le gusta tener su pieza calentita y estar sin polera. Pero es real, en todos lados es como se ve en el reality”, señaló el hermano Raimundo.

“De hecho, el otro día se le olvidó ponerse la polera cuando se sentó a comer y mi papá estaba enojado, alegando: ‘toda la vida enseñándole que hay que estar vestido para comer, fallé’”, continuó.

A pesar de todo, a modo de conclusión, José Manuel junto a su familia están orgullosos y contentos del desplante de Raimundo en el reality “Gran Hermano”.

“Rai tiene buena vibra y yo creo que eso le llegó a la gente (...) Mi hermano es súper enérgico, lleno de vida. Siempre tiene ganas de hacer cosas, es muy activo, rápido, anda pa’ acá, pa’ allá. Y claro, al principio pensaron ‘otro zorrón más’, obvio… pero, independiente de donde venga, ha caído bien como persona”, aseguró.

“Lo quieren por las cosas que hace… y bueno, igual le tiran sus flores porque tiene buena pinta el cabro. ‘Se lo comen con papas fritas’, me reí mucho con ese comentario de Coni. Siempre se ha robado las miradas, toda la vida”, cerró el hermano.