“Lo encontré fome, latero y desubicado”: Antonella Ríos recordó la antigua talla que le molestó de Sergio Rojas

En el último capítulo de “Me Late Estelar”, los panelistas sacaron los trapitos al sol, y la actriz Antonella Ríos contó de su periodo de aclimatación al programa de farándula, especialmente debido al humor del controversial periodista Sergio Rojas.

“Yo me adapté a este equipo, me costó, el humor a veces es un poco raro. Me costó (simpatizar) con Segio, fue un hueso duro de roer, después entendí que todo era un show business, me subí a la micro y me dejé de picar gané, porque el que se pica pierde”, comenzó.

Sus compañeros comentaron que Antonella se tomaba las bromas más a pecho, de manera personal. “Una talla que me tiró (Sergio) que estaba transportando ovoides en mi cuerpo”, recordó la actriz la broma que hizo el periodista mientras ella estaba de viaje en Estados Unidos.

“No me importa los ovoides, me reí jaja, qué bien lo pasé, oh qué gracioso”, ironizó Ríos. “Lo que me dio rabia fue que dijo: ‘me llamó por teléfono desde los Estados Unidos para preguntar si alguien se acordaba de ella, y ahí nadie pregunta por ella, ¡a nadie le importa!’. Eso me molestó”, continuó.

“Lo del ovoide era porque yo supuestamente trasladaba drogas, supuestamente. Lo encontré fome, latero y desubicado, por eso no hay que pescarlo”, cerró Antonella Ríos.