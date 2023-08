“Mi marido”: Michelle Carvalho confesó su amor a los cuatro vientos por Hyunjin de la banda de K-pop, Stray Kids

Las y los seguidores chilenos de la famosísima banda de K-pop, Stray Kids, se llevaron una sorpresa en el live de Instagram que hizo uno de los integrantes de dicha banda coreana, Hyunjin. La modelo brasileña que se hizo conocida en Chile después de su paso por el reality “Mundos Opuestos”, Michelle Carvalho, también estaba en dicho espacio digital.

Las y los “netizens” (frase utilizada recurrentemente en espacios de K-pop para refererise a los ciudadanos del internet) chilenos se percataron que la modelo era otra fan de la banda, y estaba expresando su amor por su bias (integrante favorito de una banda) de Stray Kids.

Mensajes como: “Hazme un hijo”; “come to Chile (ven a Chile); “lograré un saludo para Chile, say hi to Chile”; “we love you (te amamos); “mi marido”; y “marry me (cásate conmigo)”, llamaron la atención de las y los fans chilenos que estaban viendo el mismo live que Michelle Carvalho.

Ella terminó siendo trending topic en Twitter debido a sus muestras de afecto a Hyunjin, lo que sorprendió a muchos fans del grupo coreano.

Posteriormente Michelle Carvalho reconoció su efecto en la red social, y subió un meme con un emoticón de payaso que decía: “yo después de haber demostrado un poco de cariño: no debí aser eso jajaj”

Michelle Carvalho en live de Hyunjin Fuente: Twitter

