Pincoya contó su sacrificada historia de cómo llegó a convertirse en técnica en enfermería

La participante más icónica del reality “Gran Hermano”, Jennifer Galvarini, más conocida como “Pincoya sin glamour”, siempre entretiene a su público con sus conversaciones a las cámaras, o simplemente hablando sola con la esperanza de que la gente la escuche, y lo están haciendo.

Hoy en la mañana mientras estaba desayunando, Jennifer compartió un poco de su historia de vida, en específico su sacrificado camino para convertirse en técnica en enfermería. Pincoya señaló que “para juntar plata, tuve que hacer un montón de hueas”.

“Me pagaban re mal, entonces tenía que hacer dos, tres trabajos, igual junté plata y después me fui a estudiar. El último trabajo que tuve, yo estaba en una pesquera, llegaba hecha mierda de cansada, empezaba como a las 11:30 hasta el otro día”, continuó su relato.

“Si la faena terminaba antes a las 4 o a las 5, que no era siempre, pero a veces sí, tenías que esperar el bus afuera hasta que llegara la micro hasta las 7:30 de la mañana, te cagabai de frío. Es sacrificado, te da sistitis, pasai frío, tienes que lidiar con mucha gente”, añadió Pincoya.

“Y me fui a estudiar, claro me gané unas becas que igual me alivió un poco. No becas grandes, pero igual me auxiliaba con eso, me ayudaba. Yo sabía que tenía que sacarme buenas notas, pasar mis ramos, no echarme ningún ramo, porque no tenía para pagarme otro semestre”, cerró su historia Jennifer Galvarini.