¡Adiós corazón partío! Alejandro Sanz reapareció en redes y envió inspirador mensaje ¿Qué dijo?

El 26 de mayo, Alejandro Sanz preocupó a la red entera cuando publicó una serie de mensajes asegurando que estaba sumido en una fuerte depresión y lucha por su salud mental escribiendo a través de su cuenta de Twitter: “Estoy triste y cansado, a veces no quiero ni estar. Literalmente”.

El mensaje no quedó ahí pues, también escribió: “Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase... llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer”.

Alejandro Sanz Twitter: @AlejandroSanz (Twitter: @AlejandroSanz)

Rápidamente famosos como Paty Cantú y diferentes usuarios le enviaron palabras de apoyo al cantante madrileño, quien se había abierto con ellos para mostrarles una de sus etapas más vulnerables y reales.

Mucho se dijo sobre si su ex novia, Rachel Valdés, habría sido la causante e incluso que ella lo había abandonado en uno de sus peores momentos, pero esto no impidió que el cantante de ‘La Tortura’ saliera a defenderla comentando: “Quiero dejar claro que Rachel Valdés es una mujer increíble a la que quiero, admiro y de la que solo puedo decir cosas buenas. Mi estado de ánimo nada tiene que ver con ella”.

Alejandro Sanz y Rachel Valdes Instagram: @rachelvaldes_studio (Instagram: @rachelvaldes_studio)

Alejandro Sanz reaparece en redes sociales

Casi tres meses después, Alejandro Sanz reapareció en redes sociales y dio una actualización sobre su estado, luego de aquellos preocupantes tuits que compartió en mayo pasado.

Más recuperado y optimista, el cantante de ‘Corazón Partío’ parece estar en un mejor momento y compartió una profunda reflexión en su cuenta de Twitter: “Estoy viviendo un momento de aprendizaje personal increíble. Es el viaje más alucinante que he hecho en mi vida. El más difícil, pero el que me está llevando a los paisajes más bellos que haya visto nunca en mi planeta interior”.

A esto, el español invitó a su público a olvidarse de aquellos tormentos que podemos vivir, conocernos y animarnos, pies, después de todo, la alegría es una actitud: “Anímate… conócete y no escuches al monologuista que vive en tu cabeza diciendo estupideces. Recuerda que la alegría es una actitud y la felicidad un utópico estado de ánimo”.

Alejandro Sanz Twitter: @AlejandroSanz (Twitter: @AlejandroSanz)

¿Qué dijo durante su gira por España?

A principios de agosto, Alejandro Sanz terminó su gira por España, y es que, sin duda, su público ha sido el mayor motor para mejorar el estado anímico del cantante. Eso sí, no dudó en mostrar las dificultades que enfrentó para recuperarse, dando actualizaciones en junio.

“Hola, aquí sigo en mi proceso, con mis altibajos, pero mejorando poco a poco. Es difícil porque el ruido no te deja ni sufrir tranquilo”. Y añadió que su público es su munición y prometía subirse a los escenarios con el alma cargada.