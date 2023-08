Belén Soto quiere hacer segunda parte de “Papi Ricky”: “No sé cómo a Canal 13 no se le ha ocurrido”

En el live “Qué es de tu live” de Canal 13, Belén Soto dejó clarísimo que le encantaría participar en una segunda parte de la exitosa teleserie “Papi Ricky”.

En el culebrón, ella interpretaba a Alicia, hija de (Ricardo) Jorge Zabaleta y (Catalina) Mane Sweet. Durante la transmisión, la influencer aseguró que le gustaría mucho que se hiciera una segunda parte de la teleserie.

“Me encantaría, no sé cómo a Canal 13 no se le ha ocurrido. Con la Mane lo hemos hablado mil veces, cómo todavía no hemos hecho una segunda parte ya de grandes, de hoy, de los problemas actuales, estamos esperando Papi Ricky dos”, dijo.

Además manifestó que se imagina a Alicia “súper rebelde” y que hasta el día de hoy “la gente me saluda siempre por Papi Ricky, y eso que han pasado 16 años”.