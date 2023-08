Britney Spears habla sobre divorcio con Sam Asghari: “No podía soportar el dolor”

Britney Spears se pronunció sobre su divorcio con Sam Asghari con un escrito en sus redes sociales en el que afirmó que seis años es mucho tiempo para estar en una relación y que ya no podía soportar más dolor.

“Como todo el mundo sabe, Hesham y yo ya no estamos juntos... 6 años es mucho tiempo para estar con alguien, así que estoy un poco sorprendida”, fue el mensaje de la cantante a través de su cuenta en Instagram con un video de los que suele publicar, bailando en bikini con un top negro y botas.

En su texto prosigue diciendo que no explicará los motivos de su separación porque “no es asunto de nadie”.

“¡¡¡No estoy aquí para explicar por qué, porque honestamente no es asunto de nadie!!! ¡Pero, no podía soportar más el dolor, honestamente!”, escribió en su post de Instagram, publicado el pasado sábado.

Agradeció los mensajes de amigos y seguidores, tras la ruptura.

Sobre su estado emocional, expuso que se ha estado haciendo la fuerte y que en sus redes muestra todo perfecto, pero que en realidad no es así.

“¡¡¡He estado jugando fuerte durante demasiado tiempo y mi Instagram puede parecer perfecto, pero está lejos de la realidad y creo que todos sabemos eso!!! ¡Me encantaría mostrar mis emociones y lágrimas sobre cómo me siento realmente, pero alguna razón por la que siempre he tenido que ocultar mis debilidades!”, manifestó la ‘Princesa del pop’.

No obvió el tema de su familia al referir que “si no fuera el fuerte soldado de mi padre, me mandarían a lugares para que los médicos me arreglaran, pero eso es cuando más necesitaba a la familia! Se supone que debes ser amado incondicionalmente... ¡No bajo condiciones!. Así que seré lo más fuerte que pueda y haré lo mejor que pueda ¡Y en realidad me va bastante maldita bien! ¡De todos modos, ten un buen día y no te olvides de sonreír!”.

Sam se pronunció primero, tras el anuncio del divorcio con un comunicado en su historia de Instagram en el que expuso: “Después de seis años y compromiso el uno con el otro, mi esposa y yo hemos decidido terminar nuestro viaje juntos. Nos aferraremos al amor y al respeto que nos tenemos y le deseo lo mejor siempre. Mierdas pasan. Pedir privacidad es ridículo, así que les pediré, incluyendo a los medios, que sean amables y sensatos”.

Separación desde hace meses

Ante los medios de comunicación, trascendió que fue Sam Asghari, de 29 años, quien le solicitó el divorcio a Britney Spears, de 41 años, por una supuesta infidelidad de ella.

No obstante, una fuente desmintió ante Page Six que la artista le haya sido infiel al preparador físico. Bajo anonimato, esta persona cercana a Spear, dijo que él se iba durante meses, por lo que ya estaba alejado antes de que se anunciara el divorcio.

‘Britney quería un cuento de hadas y no lo consiguió. Sentía que el amor de Sam no era incondicional. Por supuesto, se siente defraudada... Cualquiera lo haría cuando tu pareja no te está cuidando de la forma que necesitas”, dijo la fuente, que ratificó la lejanía de Asghari, haciendo la siguiente pregunta: “¿Dónde estaba él cuando Britney estaba filmando todo su Instagram? ¿Vídeos? Él desaparecía durante meses para ir a grabar y ella se quedaba sola. Había momentos en los que él simplemente se levantaba y se iba”.

El proceso de divorcio está en marcha. Mediáticamente, se maneja que Asghari exige a Spears manutención conyugal.