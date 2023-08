“Compartíamos ciertas cosas y yo no lo podía creer”: Benjamín Vicuña se refirió a su amistad con Gustavo Cerati

Benjamín Vicuña estuvo como invitado en el programa argentino Pasa de todo, conducido por Matías Martin, en donde habló sobre su desconocido vínculo con Gustavo Cerati.

En la entrevista, el actor reveló que fueron vecinos con el cantante mientras él vivía en Chile y que además, “era muy amigo de Gonzalo Valenzuela, pero yo me relacioné más con él en su última etapa”.

“Me acuerdo perfecto que cuando fue a Chile a presentar Fuerza Natural el post show lo hicimos en un restaurante que teníamos nosotros. Ahí nos empezamos a ver un poco más”, recordó.

Según las palabras del chileno, Cerati fue “una persona que a mí me generaba mucho respeto y admiración. Pero a la vez, compartíamos ciertas cosas y yo no lo podía creer estar compartiendo con el tipo que re-contra admiro”.

“¡Yo lo escuchaba desde chico! No solamente en la Argentina, en Chile y en México, Soda Stereo fue muy importante, gigante. Entonces, tenía una doble militancia entre la amistad, respeto y una admiración profunda”, expuso.

Eso sí, enfatizó en que “Lamentablemente nuestra relación se acercaba más a algo superficial, de encontrarnos, de compartir eventos, fue a un cumpleaños mío”.

“Pero no tuve el momento en el que me miró a los ojos y me dijo: ‘Lo importante de la vida…’. Creo, y lo digo con mucho respeto a las personas que lo conocen y que lo quieren más, que no sé si él en su última etapa estaba tan conectado como para compartir estos pedazos... Por lo menos, conmigo no lo hizo. Tenía una cosa un poco difusa y distante”, sostuvo.