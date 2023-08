Esta fue la dedicatoria de Karol G para Feid en su cumpleaños, la ´Bichota´ se mostró más enamorada que nunca

Carolina Giraldo no deja de batear hits en la industria musical. ´Karol G´ como también es conocida la colombiana a nivel mundial, se encuentra en el que podría considerarse el mejor momento de su vida, y no hablamos solo del artístico, sino también del sentimental.

La cantante de ´Mi ex tenía razón´ ha subido como espuma en los últimos días y se ha posicionado como tendencia en las redes sociales, las cuales no paran de hablar del más reciente lanzamiento de su nuevo álbum, mismo que coincide en fechas con el desarrollo de su gira sold out ‘Mañana será bonito Tour’, una combinación que no pudo haber salido mejor para la ´Bichota´.

Fue durante su más reciente puesta en escena, en Los Ángeles, que ´Karol G´ enloqueció a su audiencia, recibió la visita de más de un personaje importante, y por último, y no menos importante, le dedicó un amoroso mensaje a su novio, Feid, a quien también tuvo en primera fila, coreando cada una de sus nuevas canciones.

“Hoy es 19 de agosto, para la mafia el que sabe sabe, feliz cumpleaños Salo”, fueron las palabras previas de ´Karol G´, antes de comenzar a interpretar ´Tus gafitas´. Luego de eso, el público estalló en alaridos por el reconocimiento.

“Hoy es 19 de agosto, para la mafia el q sabe sabe, feliz cumpleaños Salo” DIJO KAROL G ANTES DE CANTAR TUS GAFITAS HOYpic.twitter.com/uuTYCJu3Va — jai (@jairaamich) August 20, 2023

Feid disfrutando del show de Karol G en Los Angeles. 🩷💚 pic.twitter.com/bkCs9n5dQc — Feid Site (@feidsite) August 20, 2023

Feid cantando “Amargura” de Karol G es todo lo que está bien pic.twitter.com/zdyfpTWmIl — ً (@ferxxoperrea) August 21, 2023

Esta podría considerarse como una de las partes que más movió el concierto de la ´Bichota´ sin embargo, no podemos dejar de lado las visitas de sus íntimas celebridades, Alicia Keys, Selena Gómez, Eiza González, y la compatriota colombiana Sofía Vergara.

Nueva foto de Selena Gomez junto a Karol G. pic.twitter.com/HmrhLpMg47 — Selena Gomez News (@SELENAT0RSARMY) August 20, 2023

Selena Gomez y karol g, que lindas se ven las REINAS🥺🌸💫. pic.twitter.com/5BHEOll1hE — 🌸🌴🌊🌞🌊🌴🌸MAÑANA SERÁ BONITO TOUR 🌸🌴🌊🌞🌊🌴 (@Ahhhhujaua) August 21, 2023

#20Ago



💃🏻 ¡DE RUMBA!



Así disfrutó Sofía Vergara del concierto de la también colombiana Karol G en Los Ángeles, Estados Unidos



📹: Cortesía pic.twitter.com/m7Xjx5ibh8 — ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) August 20, 2023

Bailando “hasta abajo” y con un atuendo muy a lo ‘bichota’ se dejó ver la actriz colombiana Sofía Vergara en el concierto de Karol G en Los Ángeles, junto a un amplio grupo de amigas y amigos, momento que lo compartió en su red social de Instagram, la actriz que recientemente anunció que se divorciaba, se hizo viral.