“Gente hueo... que cree que quiero llamar la atención”: Karen Bejarano respondió a la gente mala onda que la crítica por comentar “Gran hermano” en sus redes

Karen Bejarano se ha convertido en una de fieles seguidoras de la versión chilena del reality “Gran Hermano”, y comenta algunas situaciones que suceden en el encierro de Chilevisión en sus redes sociales. Sin embargo, algunos no están de acuerdo en que la cantante demuestre su cariño al “Team Lulo” o que derechamente critique el programa.

Así lo dejaron ver algunos usuarios de Twitter, quienes la criticaron por reacionar activamente a lo que sucede en el reality.

Todo habría comenzado cuando la exchica Mekano escribió en su cuenta personal: “Aquí mandé 20 más por Lucas. ¡Agú! Pincoya no se va!!”, expuso.

Este tweet generó controversia, ya que algunos señalaron que ella quería colgarse del programa de Chilevisión para poder figurar, a lo que la influencer respondió votando más veces por el jugador menos querido de “Gran Hermano”.

“Leo a tanta gente preocupada porque gasto mi plata en votar para que se vaya Lucas, que compré 20 más”, añadió subiendo un pantallazo de la transacción.

Leo a tanta gente preocupada porque gasto mi plata en votar para que se vaya Lucas, que compre 20 más 💋😎 #Soporten #teamlulo #theluloshow #thelulosshow pic.twitter.com/v1b6bSfeEV — Karen Paola (@KARENBEJARANOTV) August 20, 2023

Los haters de “Gran Hermano”

Estos comentarios de Karen no fueron bien recibidos por algunos usuarios, quienes insistieron en que Bejarano quiere revivir “su fama” a costa de la querida “Familia Lulo”.

“Gente hueona que cree que quiero llamar la atención para que me pesquen y así revivir porque nadie me da bola jajaja. Bueno, aprovechando que quiero llamar la atención, les pido que voten LUCAS AL 3331, así me reviven y veo si me dan bola. ¡Agú!”, escribió.

Gente weona q cree q quiero llamar la atención para q me pesquen y así revivir x q nadie me da bola 😅 jajaja

Bueno, aprovechando q quiero llamar la atención, les pido que voten LUCAS AL 3331, así me reviven y veo si me dan bola.🤗💋 Agú! #Theluloshow ##Thelulosshow #teamlulo — Karen Paola (@KARENBEJARANOTV) August 20, 2023

Posteriormente, Karen hizo un llamado a tomarse el reality con más calma.

“Gente, esto es un juego. y así como hay gente futbolera que es de Colo Colo o la U, yo soy team Lulo. ¡Fin! Vivan y dejen vivir. Acaso estoy mal si no coincido con sus gustos? ¿Qué es eso? por algo existe la libertad de expresión y de decisión. Yo no estoy maltratando a nadie con mis gustos”, sentenció.