“No me cobró ni un peso”: Fran García Huidobro reveló trabajo detrás de cámaras de Vesta Lugg

La panelista de Gran Hermano, Francisca García Huidobro, reveló la ayuda digital que recibió de su “ahijada” televisiva, Vesta Lugg, quien le recomendó unirse a Tik Tok. Red social donde el reality de CHV es todo un fenómeno y una gran plataforma para llegar a los seguidores y las marcas.

Según contó, Vesta la ha ayudado a “manejar los contenidos, llevar propuestas, generar ideas de cosas para subir, sobre todo en TikTok. También se encargaba de que las grabaciones quedaran bien, de editar los contenidos. Hace poco hicimos una campaña para una marca gracias a su gestión”, contó en entrevista con LUN.

Debido a esto, la exanimadora de Primer Plano y Maldita Moda, programa donde trabajaron juntas, contó que debido al éxito de su gestión, pidió que la incluyera dentro de su listado de clientes.

“Después de un par de semanas le pedí que me absorbiera como cliente en su agencia. Pero antes lo hizo como amiga. No me cobró ni un peso”, destacó.

Fran García Huidobro y su éxito en Tik Tok

Trabajo que se ve reflejado en la cantidad de seguidores, alcanzando los 135 mil desde que Vesta le creó la cuenta @lafranghtv en Tik Tok, hace poco más de un mes.

“Le dije que tenía que aprovechar el momento, que necesitaba lanzar su Tik Tok, potenciar su Instagram, y empezar a comercializar y monetizar su material digital”, recuerda la dueña de la agencia Muy Vesta.

“Fran se transformó en una figura materna para mí, me educó en todo momento sobre TV y prensa...Ella me tomó de la mano, me protegió mucho y todo lo que hizo significó mucho para mí”, agregó.

“Yo la quiero mucho, tiene 28 años, podría ser mi hija. Amo verla, amo estar con ella, nos reímos mucho, nuestros perros son amigos, quiere mucho a mi hijo y me ha ayudado a profesionalizar las redes”, agradeció Fran García Huidobro.