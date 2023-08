“Todas sus relaciones son con mujeres, no hay historias con hombres”: Vanessa Miller contó cómo abordó en serie la sexualidad de Cecilia

Este lunes por Megaplus se estrena un nuevo capítulo de “45 minutos con”. En esta oportunidad, José Antonio Neme conversará con la actriz nacional, Vanessa Miller, quien contó detalles de su primer encuentro con Cecilia, sin imaginar que sería el puntapié inicial para realizar la serie sobre la vida de la “incomparable” cantante chilena.

La actriz nacional compartió cómo fue el diálogo con la artista nacional para concretar el proyecto audiovisual. “Todo fue aquí en Mega, coincidimos en camarines. Entonces me acerqué, y le dije: ‘quiero contar tu vida’, ella me respondió: Si supieras la cantidad de personas que han querido hacer eso’, junto a una mirada fija hacía mí. Y seguido me dijo: ‘si realmente tú quieres contar mi vida, yo voy a estar contigo’. Fue muy significativo porque me encantaba su música, era tan fan que había llevado dos de sus discos, que tenían un compilado de toda sus canciones”, confesó.

Además, Miller contó el interés de escribir sobre la vida de Cecilia Pantoja. “Quería escribir su vida porque me parecía podía ser interesante. Tenía la sensación de que ella era el reflejo de la historia del héroe, de aquel auge y caída a la vez, pero que logró renacer de las cenizas. Y además, me gustan los actores grandes, y sobre todo pienso que para llegar a ser un artista veterano, hay que tener mucho aguante”.

En esta línea, la actriz se refirió a la forma en la que se abordaron sus historias de amor. “Respecto a este tema, en la serie cuento sus historias de amor como me las contó ella. Todas sus relaciones son con mujeres, no hay historias de amor con hombres. De hecho, en 2002 hubo un libro de Cecilia escrito por Cristóbal Peña que evidentemente no le agradó, al punto de retirarlo de circulación. En ese libro se abordaron diversas facetas de su vida, incluso aspectos de su sexualidad. Creo que lo que más le molestó a Cecilia en ese entonces fue que el libro fue publicado sin consultarle antes. O sea, se encontró con el libro ya publicado”.