“Como el hoyo”: Karen Bejarano enfurecida con la forma de cocinar de Rubén en “Gran Hermano”

La imagen de las hamburguesas que preparaba Rubén en “Gran Hermano” llegó a ser viral de tantas críticas que cibernautas sumaron en contra del excarabinero por sus hábitos en la cocina. Una comentarista muy popular del reality, Karen Bejarano, exigió que alguien en el encierro detenga esas malas prácticas del jugador.

La peculiar manera en que Rubén cocina estas albóndigas de carne de vacuno no quedó inadvertida y en redes sociales fue un ejemplo que sirvió de crítica a la “tiranía” que habría impuesto el cocinero de la “casa más famosa del mundo”. Hubo quienes lo acusaron de malos hábitos e, incluso, de insalubridad.

“Esto es realmente atroz”, denunció Karen Bejarano pues, de acuerdo con su consideración, “se están alimentando como el hoyo”. La ex “Mekano” fue directa y sin complacencias en contra del encargado de la cocina y dio a entender que otros podría qudarse con su rol, a través de su cuenta de Twitter.

“La persona a cargo de la cocina tiene cero noción de como se debe cocinar. Las hamburguesas no se fríen, no se les debe poner sal porque ya vienen aliñadas… creo que Gran Hermano debería llamar la atención de la casa y no sólo a Rubén”, protestó airada Karen.

Añadió que, en vista de las circunstancias, “la Pincoya cocina re bien, Rai también y hasta Jorge. Me imagino que la señora Mónica, cómo no participa en las pruebas, mínimo que cocine aunque sea sentada. No se… ¿o es muy tonto lo que estoy diciendo?”.