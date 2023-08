Ingrid Cruz comparte impactante video de lecturas dramatizadas para visibilizar hechos reales sobre violencia hacia la mujer

La última publicación de la actriz Ingrid Cruz es realmente impactante. En un video de ocho minutos, mostró el monólogo de algunas compañeras, y de ella misma, interpretando a egresadas de la Fundación Soy Más, con el fin de visibilizar la violencia de la cual han sido víctima.

Cruz explicó que la fundación decidió escribir un libro con ocho relatos de sus egresadas. “Para esto tomamos uno de los relatos del libro, lo transformamos en monólogo he invitamos a 5 actrices a una lectura dramatizada…Dura 8 minutos ,ojalá puedan verlo completo y compartir .Necesitamos de sus donaciones para que este libro pueda ver la luz!!”.

En el caso de Ingrid Cruz, relató la historia de una mujer que comenzó una relación con su pareja, de la cual quedó embarazada y al comenzar a estudiar, empezó con celos, y la quería alejar de sus amigas.

Una noche que ella fue a estudiar a la sede de la toma donde vivían en Puente Alto, él la acusó de estar coqueteando con otros hombres, al regresar a la casa, la mujer vio que su pareja “estaba rompiendo todo, y tiró bencina, me quemó toda mi casa, esa noche sufrí una crisis de pánico, y entre los insultos, los gritos y los empujones del Kevin, me caí y me pegué muy fuerte en mi guata, sangré toda la noche y al día siguiente tenía que ir a trabajar, así que me levanté, salí entre los escombros, y me fui..”.

En los videos también participaron Dayana Amigo, Francisca Gavilán, Mariana Di Girólamo y Octavia Bernasconi.