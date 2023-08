La nueva versión de Blancanieves no para de generar controversias

En 1937, Hollywood vivió una verdadera revolución audiovisual y cultural gracias al primer largometraje realizado por el mítico Walt Disney, “Blancanieves y los siete enanos”, película que sin duda fue el puntapié inicial para la llegada de otras historias que marcaron un antes y un después en la meca del cine animado.

En la actualidad grandes clásicos en versión animada han vuelto a las salas de cine, pero con la gran particularidad y diferencia que ha sido con actores de carne y hueso, es así los ejemplos más significativos de “La bella y la bestia”, “El rey león”, “Dumbo” y “Aladdín”. No obstante, la versión de “La sirenita” fue la que más se llevó la atención de todas por algunas importantes diferencias con respecto a la versión original.

Ahora, por como sonó el río debido a la confirmación de una nueva versión de Blancanieves, no tardó en llegar las piedras de críticas y controversia al conocerse por parte de sus mismos creadores que la historia realizada hace 87 años, no contará esta vez con la salvación de su protagonista por parte de un príncipe, además, ésta sería de origen latino y no tendría por completo a los sietes enanos porque en su mayoría serían de tamaño normal.

La reacción negativa del hijo del director de Blancanieves ante este remake. Metro Ecuador

Una Blancanieves muy diferente

Además, que ya se generó mucha polémica y cierto rechazo, también se sabe que la nueva versión de Blancanieves será dirigida por Marc Webb y protagonizada por la actriz estadounidense de descendencia colombiana, Rachel Zegler.

Quien no perdió tiempo en expresar su enojo fue David Hand, hijo del director de la cinta original animada, ya que mediante un Live Action de Disney detalló lo que, según él, es un grave error que se desarrolle una distinta versión con respecto a la realizada por su papá que ameritó un Oscar honorífico por su gran importancia en la historia del cine.

“Es un concepto totalmente diferente y estoy totalmente en desacuerdo con él. No deberían tomar un clásico y reescribirlo a su imagen y semejanza. Piensen en otra cosa... creen nuevos personajes, si es que van a hacerlo, pero no destruyan o intenten destruir algo que es un clásico y una obra preciosa. Creo que Walt y él se revolcarían en sus tumbas”, fue determinante Hand.