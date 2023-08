“No puede ser tan amarga y cerrada”: Adriana Barrientos criticó actitud de Pamela Díaz ante posible reconciliación con Jean Philippe

En el último capítulo de Zona de Estrellas, analizaron una foto que circuló por las redes sociales, en donde se ve a Pamela Díaz compartiendo un momento cercano junto a su ex, Jean Philippe Cretton. Situación que Adriana Barrientos aprovechó para recordar las palabras de “La Fiera” en “El Purgatorio”.

En el estelar de Canal 13, La Fiera habló de su quiebre con el animador y aseguró que: “Mi relación terminó por un tema personal, por formas de pensar muy distintas a veces”.

Sin embargo, solo ayer se dio a conocer que Pamela Díaz salió a comer con quien es en estos momentos su ex pololo. Junto a Jean Philippe se le pudo ver en un en restaurante de Chicureo, lugar donde ella aseguró se habían juntado solo por “temas pendientes”.

Por lo mismo, La Leona criticó sus dichos, ya que siente que ambos sí podrían retomar la relación amorosa. “No le vaya a caer el escupo en la cara a la Pamela Díaz porque ese día ella fue súper clara en El Purgatorio. Dijo ‘yo termino mis relaciones como corresponde, como gente adulta”, comenzó diciendo Barrientos.

“Es soberbia”

Adriana recordó lo que dijo La Fiera en El Purgatorio: “Dijo que ‘cuando termino una relación, yo la termino’ y lo dijo con esa soberbia propiamente tal de Pamela Díaz”.

“No vaya a ser cosa Pamela que te caiga el escupo en la cara. Porque uno nunca sabe lo que pueda pasar en el futuro”, añadió la panelista de Zona de Estrellas, señalando además que “da lo mismo como uno termine sus relaciones. No puede ser una mujer tan amarga y tan cerrada, cuando hay amor, hay muchas cosas que se perdonan”.

Fue ahí que los otros panelistas de Zona de estrellas aclararon que Jean Phillipe no le fue infiel, por lo que no había nada que perdonar. “Ella puede decir ‘termino una relación’ y ella puede volver a tener la misma relación y eso no va a hablar mal de ella. No entiendo por qué crucifica a las personas que quieren volver a una relación”, dijo al final.