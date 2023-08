¿Por qué Gran Hermano no mostró la última cena?: CHV entregó escueta respuesta

Diversas teorías entre los seguidores del reality Gran Hermano se han tomado las redes sociales, respecto a qué ocurrió la noche del sábado durante la cena de los nominados que estaban en placa de eliminación. Esto, porque no se transmitió la tradicional comida de mantel largo, ni en Pluto TV ni en CHV.

Si bien, la vez anterior la cena de Pincoya, Coni y Trinidad fue todo un suceso televisivo. En esta ocasión, donde habían seis participantes sentados en la misma mesa (Pincoya, Ray, Mónica, Lucas, Jorge y Rubén) no se mostró nada de lo que ocurrió.

Producto de ello, los televidentes especularon qué algo puede haber ocurrido para que la producción decidiera no mostrar las escenas. Teoría que surgió luego que Jennifer contara al día siguiente que Jorge, Lucas y Rubén tenían todo “preparado”.

“Ayer tuvimos la última cena y ellos tenían todo preparado. Entre Rubén y este (Jorge) y Lucas. Para decirme una para de hue...”, se alcanza a escuchar antes que cortaran la emisión y colocaran la imagen de la piscina.

Esto generó una serie de comentarios de la audiencia.

“Qué pasó con la cena, también quedé con ganas de verla ???“, “están ocultando hartas cosas, hace días que no trasmiten como la gente”, “la pinco dijo que la habían molestado mucho.. todos contra ella ..menos Ray”, “MUESTRAN LO QUE LES CONVIENE”, “si dejaron mal a pincoya con la fiesta pero no mostraron cuando la atacan en la comida esa parte no la muestra gran hermano”, fueron algunos de los comentarios.

CHV responde a público por cena de nominados

Desde CHV en tanto, entregaron una escueta respuesta a Publimetro, señalando que simplemente el contenido no habría sido interesante.

“No responde a nada en particular. Es decir, a veces la muestran, a veces no”, indicaron.

Además, respecto de si aún es posible que la vayan a mostrar, indicaron que no, puesto que “estaría un poco añejo el contenido”, sentenciaron.