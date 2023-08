¿Por qué no celebrar una separación? 3 fotos de la fiesta de Britney Spears nos hacen reflexionar

Aunque su matrimonio duró solo 14 meses, Britney Spears no tuvo reparos en celebrar su separación de Sam Asghari, el modelo con el que compartió sus últimos 7 años de vida.

Él fue su apoyo principal durante la etapa de la tutela legal, cuando la intérprete de Toxic vivía bajo las duras directrices de su padre. Obtenida la libertad total, se casaron al poco tiempo, pero el matrimonio estuvo cargado de altibajos hasta que dijeron ya no más.

Para ponerle punto final, la estadounidense se fue de fiesta con sus “chicos favoritos”, como les llamó en las redes sociales a un grupo de jóvenes sin camisa que cargaron a la artista y con quienes disfrutó cerca de la piscina.

También presumió muy orgullosa su outfit de un vestido ceñido verde con el que se sintió hermossa y apareció sonriente para darle la bienvenida a la soltería.

Más tarde posó en topless a través de Instagram, derrochando felicidad y sensualidad, como ha acostumbrado a los internautas desde hace meses.

Sin duda, esta es una decisión personal y cada caso es diferente. En cualquier contexto la persona tiene el derecho de celebrar, o no, el fin de una etapa que pudo haber sido dolorosa o traumática.

Sin embargo, los expertos coinciden en que este tipo de eventos no son saludables si la persona la utiliza como una manera de evadir el dolor y no hacerse cargo del proceso interno que conlleva una separación.

Pues bien, en cuanto se acaba la fiesta, las luces se apagan y los invitados se marchan, el sufrimiento se hará presente y nos explotará en la cara de forma más abrupta. Incluso, la propia Britney Spears reconoció que detrás de su aparente felicidad, había tristeza e impresión.

“Como todo el mundo sabe, Hesam (en referencia a Sam Asghari) y yo ya no estamos juntos. Pasar seis años con alguien es mucho tiempo, así que todavía sigo un poco impactada, pero... no estoy aquí para dar explicaciones porque, sinceramente, eso no es asunto de nadie. Pero, honestamente, ya no podía soportar más el dolor”.

— Relató en sus redes sociales.