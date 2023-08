“Si no me ayudas, no me voy a casar nunca”: Lady Ganga debió contratar a una wedding planner para organizar su boda con Nicolás Copano

Pese a que por algo más de tres meses estuvo pensando e ideando diversas fórmulas para celebrar su matrimonio con Nicolás Copano, la animadora de TVN, María José “Lady Ganga” Castro, finalmente tiró la toalla y puso en manos de una conocida wedding planner nacional la producción de su boda con el hermano del comediante Fabrizio Copano.

Castro, quien por 17 años mantiene una relación sentimental con el periodista, acordó este año junto a su pareja formalizar su compromiso que, en teoría dice, concretarán en un altar el próximo año.

La asesora de bodas para el rostro de TVN

Sin embargo, y pese a que la comunicadora antes de arribar a las pantallas era conocida por sus datos de moda, comida y decoración en redes sociales, debido a su personaje de Lady Ganga, finalmente abdicó en sus intenciones para darle paso a Andrea Gutiérrez, una experta asesora en la producción de matrimonios.

“Yo pensaba: ‘Voy a organizar todo el matrimonio, tengo todos los datos’, pero esto justo me pilló en un momento de mi vida en que no tengo tiempo para nada. Entonces, básicamente por eso decidí contratar a alguien profesional. Aparte. ¿Cuántos casos de estafas hemos visto?”, reveló Castro en lun.com.

¿Y cómo llegó Gutiérrez (@wedding_planner_chile) a su vida? Simple, reconoce Lady Ganga, ya que ambas se conocieron hace dos años por redes sociales.

“En mayo le dije: ‘Andy, si no me ayudas, voy a estar comprometida cuatro años y no me voy a casar nunca, jajajá’”, sinceró la animadora, quien asume como propios los consejos que Andrea les ha dado a ella y su pareja.

“Con Nico estamos súper de acuerdo en que queremos una celebración que tenga nuestra personalidad. Me la imagino bien colorida y bien alegre. Además que nos dejaron presupuestos de lugares y nosotros tenemos que ir a conocerlos”, indicó María José, quien luego de sus primeros encuentros con su nueva asesora sólo tiene claro lo que quiere usar en su boda y fiesta de matrimonio.