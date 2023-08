“Siento que los orificios no están iguales”: Naya Fácil muestra resultados de cirugía estética y se llena de críticas

La influencer Naya Fácil se sometió hace unos días a una cirugía para respingar su nariz. Así que cuando pudo sacarse los parches, se arregló, maquilló y con un outfit invernista, mostró los resultados de la rinoplastía.

“Yo la quería tal cual como quedó. Me encantó. Muy respingada, definida, femenina”, comenzó a decir Naya muy contenta, pero lo que no sabía es que sus seguidores comenzarían a criticarla.

“No sé por qué todos me están atacando, diciendo que está terrible de chueca, mi nariz siempre ha sido chueca, yo creo que el cirujano hizo lo que más pudo”, explicó.

Post de Naya Fácil Instagram

“Los orificios no están iguales, pero cuando yo fui tampoco estaban iguales, le voy a hablar al cirujano, que siento que los orificios no están iguales. No sé si se pueden enderezar”, señaló.

Y ya finalizando las stories, Fácil se sinceró y escribió que no están los comentarios que ella esperaba, que le dijeran que había quedado linda su nariz.

Además anunció que tendrá otra cita médica para una nueva cirugía.