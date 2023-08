Amaia Montero reaparece bella y recuperada en sus redes sociales

La cantante Amaia Montero reapareció bellísima, sonriente y muy relajada en sus redes sociales, luego de la fuerte crisis emocional que pasó hace meses.

Como se recordará, la artista preocupó a sus seguidores en octubre del año pasado cuando publicó una foto en su cuenta de Instagram. Se le veía muy desmejorada, despeinada, sin maquillaje y triste, pero lo que más inquietó a sus fans fue el mensaje escrito que lanzó con esa fotografía.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, escribió Amaia en ese entonces. No se le volvió a ver más hasta su más reciente publicación.

Posterior a eso, trascendió que la ingresaron a la Clínica de Navarra en Pamplona, España. Allí estuvo durante un mes por “fuerte cuadro de estrés ansiedad debido a los preparativos de su nuevo disco”. Al salir, la recomendación de los médicos fue “tranquilidad absoluta, reposo, silencio y desconexión”, informó ABC.

El programa ‘Espejo Público’ notificó que en julio pasado, a la cantante la operaron de una mano en el Centro de Salud de Madrid, presuntamente no fue una lesión leve y requirió tratamiento mayor.

Recuperada

Tras los meses de crisis emocional y física, Amaia Montero compartió con su público en su historia de Instagram, dos fotos, una con su hermana Adoia Montero y la otra es un selfie.

Reaparece Amaia Montero en las redes sociales (foto suministrada)

Al parecer, la famosa intérprete de ‘Quiero ser’ siguió al pie de la letra las indicaciones de los especialistas, pues en las imágenes se le ve sonriente y feliz. Con su hermana luce guapísima, espectacular y relajada, esta fotografía también publicó Adoia.

Amaia Montero reaparece tras salir de una clínica de salud mental Foto: @amaiamonterooficial

Los comentarios positivos no han cesado por las fotos. Sus seguidores le han enviado mensajes positivos y le desean lo mejor.

La última foto que Amaia difundió en sus posts de Instagram fue el 26 de agosto de 2022. Todos están a la expectativa de cuándo se atreverá a lanzar una nueva imagen en esta sección de esta red social.

Hasta el momento, se desconoce cómo van los planes en la carrera musical de la cantante, que saltó a la fama con el reconocido grupo ‘La Oreja de Van Gogh’.