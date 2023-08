Amy Winehouse: se conoció un fragmento de su libro “In Her Words”

Mitch Winehouse y Janis Seaton, padres de la fallecida en el 2011, Amy Winehouse, decidieron darles la opción a los millones de fanáticos de su hija de conocerla más a fondo, gracias a la publicación el próximo martes 29 de agosto del libro “In Her Words”.

La nueva producción literaria que estará disponible primero en el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, contará detalles y fragmentos del diario íntimo en su época de adolescente, además, de imágenes inéditas de quien fuera y siga siendo una de las intérpretes más reconocidas en todo el planeta en las últimas dos décadas.

In Her Words

Los padres de la intérprete de “Rehab” detallaron al medio The Telegraph, que el nuevo libro tiene como intención primordial detallar varios episodios de su vida, entregándole al lector un punto de vista más personal para entender mejor cuáles fueron los detonantes que desencadenaron su penosa y precipitada pérdida humana.

Amy Winehouse, quien el próximo 14 de septiembre cumpliría sus 40 años, estará presente en cada una de las palabras, así lo resalta su progenitor: “Amy nació cuatro días tarde y siempre bromeábamos diciendo que llegaba tarde a todo, incluso a su propio nacimiento. Podía ser adorable y encantadora, pero si no estaba contenta todo el mundo lo sabía. No sabemos con certeza si componer se convirtió o no en una catarsis para ella, pero ciertamente fue un proceso creativo al que volvió una y otra vez en sus periodos más felices, así como en sus momentos más oscuros de adicción”.

Como parte de un pequeño bocado, los padres de Amy y la editorial responsable publicaron este martes 22 de agosto un pequeño extracto de “In Her Words”, con la particularidad que las imágenes del texto contienen su propia caligrafía: “Estoy contenta de ser diferente. No es como si quisiera ser como todos los demás. Me encanta tener mi propio estilo individual. Me encanta ser ruidosa y hablar con la gente. Es como soy”.