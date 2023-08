Constanza realizó la espontánea y dejó en claro quién será la próxima eliminada de Gran Hermano

El programa Gran Hermano de CHV reveló quién fue la jugadora que realizó la nominación espontánea. Si días atrás se mostró que Jennifer Galvarini fue quien activó la fulminante contra Skarleth Labra, enviándola directamente a placa, ahora fue el turno de Constanza Capelli quien entregó sus votos contra dos jugadoras.

“Me gustaría darle tres puntos a Skarleth”, dijo Coni desde el sillón rojo, explicando que no confía en ella y no le gusta su manera de ser ante las polémicas.

“Tiene como algo que me hace un poco desconfiar su dulce voz. He escuchado que le ha dicho cosas a Francisca tipo ‘ya le contaste a Coni nuestra estrategia’ y saca como un lado súper chorizo que no tiene nada que ver con su dulce voz. Creo que se equivoca cuando lo hace más encima, no lo ocupa bien, lo ocupa pésimo”, señaló.

Coni y Skarleth de Gran Hermano Coni y Skarleth de Gran Hermano

Coni realizó espontánea contra Skarleth y Alessia Traverso

De igual forma sus tres votos contra Skarleth quedaron inválidos, puesto que la joven ya se encuentra en placa de eliminación tras la fulminante de Pincoya. Aunque, para los cibernautas la decisión de Coni fue un claro llamado a votar contra ella y comenzaron la campaña “Skarleth al 3331″. Por lo tanto, podría convertirse en la décima eliminada de Gran Hermano, el próximo domingo.

“YA CHIQUILLOS, LULOTON PARA ELIMINAR A LA MERENGUITO, SKARLETH #3331, ASÍ TENEMOS VARIOS DÍAS DE VOTACIÓN. se hará sin límites de $ desde los 100 pesitos porque no es bueno confiarse, abajo estarán las cuentas para transferir”, fueron algunos de los mensajes.

Sus otros dos votos, en tanto, fueron contra Alessia Traverso por desconfiar de Francisca Maira.

“Me parece que junto a Skarleth han maquineado muchas cosas, han dudado mucho de Francisca lo que a mí me da mucha tristeza porque es una desconfianza que ella no se merece”.

“Yo nunca he visto eso de Francisca y puedo decir que yo tuve un conflicto bastante importante con ella, sin embargo, me di el tiempo para conocerla y nada, me parece desleal que estén haciendo eso... despotricando tanta cosa, que pasa en su mente, no es parte de la realidad”, sentenció.