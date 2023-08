De Los 80 a modelo publicitaria: Así de grande está Camila, la enamorada de Félix

Fue la primera enamorada de Félix (Lucas Bolvorán) en la exitosa serie Los 80. Ahora, a varios años de su estreno en Canal 13, la actriz Karina Santoro, reapareció en TV, pero como modelo de un comercial.

Con el pelo crespo y colorín, se lució en la publicidad de un spot de retail y un banco. Publicidad donde los televidentes destacaron lo grande que está, luego de recordar su paso en la cuarta temporada que retrataba la vida de la familia Herrera.

En la historia, Karina, encarnaba a Camila Vonhummel, una adolescente de clase alta, que le rompía el corazón a Félix.

“Camila es un personaje medio rebelde y la verdad es que no me cuesta actuarlo porque yo también tengo algo de eso. Soy pará en la hilacha y no soy tímida para mis cosas”, comentó años atrás, consignó La Hora.

En la actualidad Karina de 26 años se luce como como modelo y figura publicitaria, compartiendo el tiempo con la práctica de pilates.