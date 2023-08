“En ningún caso desplacé a nadie”: Pancho Saavedra niega haberle quitado el Festival de Viña del Mar a Martín Cárcamo

Pancho Saavedra ya se prepara con todo para dar inicio a uno de los sueños de su vida: animar el Festival de Viña del Mar. Y lo hará junto a quien ya tiene experiencia en el escenario de la Quinta Vergara, María Luisa Godoy.

Publimetro quiso saber más de cómo va su preparación para el certamen festivalero y al parecer todo va de viento en popa, porque ya visitó la Quinta y está en perfeccionamiento con profesionales.

Con respecto al momento en que se subió al escenario, Pancho asegura que “fue un momento muy especial. Fue lindo y emocionante, ya que pensé en mi familia, en mi historia, en mis afectos y en la gente que me ha contenido y me ha permitido llegar al lugar al que he llegado. Me acordé de una tía que siempre me potenció y me alentó a seguir en esto, pero que hoy ya no está, murió de cáncer. Todo eso hizo que fuera una visita llena de emociones”.

Consultado sobre las clases de modulación u otras necesarias para hacer que su performance sea idónea para un festival tan importante como éste, el conductor de “Lugares que Hablan”, explicó que “lo que buscamos es potenciar mis fortalezas para poder desplegarlas de la mejor manera en el escenario y reforzar algunos puntos débiles. Todo esto en base a varios videos que he visto, tanto de mi carrera como también de otros animadores que ha tenido el Festival”.

“En ese sentido, estoy con otorrinolaringólogo, fonoaudiólogo, clases de inglés, clases con periodistas de música y también gimnasio, para llegar bien también físicamente”, puntualizó.

Polémica por Martín Cárcamo

Las redes sociales siempre se llenan de críticas y dan espacio a que muchos se dejen llevar analizando cada decisión que toman los canales o rostros del espectáculo.

En en este caso, cuando se anunció que Pancho Saavedra sería el nuevo animador, muchos cibernautas lo acusaron de haberle quitado el lugar a Martín Cárcamo, quien en su momento explicó su salida: “Cuando terminó el festival de este año, lo conversé con los ejecutivos porque venía reflexionando acerca de lo afortunado que he sido como conductor y de las oportunidades que he tenido. Por lo mismo, y como siento que no hubo, no hay y no habrá nada más importante en mi carrera que el Festival de Viña, conversamos para que esta experiencia la puedan vivir otros conductores”.

Consultado Saavedra por esto, señaló a este medio que “nunca ha sido así, el canal me lo ofreció y en ningún caso desplacé a nadie. Mi vida no se basa en lo que dicen las redes sociales. Antes me afectaban más, pero hoy entiendo que hay haters y gente a la que no le caes bien, nada más”.

Pancho Saavedra Canal 13

-Según tu opinión, ¿cuál ha sido el mejor animador que ha tenido Viña? ¿Con quién te identificas más?

“No podría nombrar a uno. Siento que todos han aportado mucho al evento, cada uno desde su estilo, desde Antonio Vodanovic hasta Martín Cárcamo, y de todos he visto presentaciones, videos y su trabajo para sacar lo mejor de ellos y ponerlo en el escenario, junto con lo que soy yo, obviamente”.

-¿Cómo es tu relación con María Luisa Godoy?

“Muy buena. Con la Mari nos conocemos desde hace muchos años, hay un cariño genuino y desde ahí es que estamos trabajando. Cada uno apoya al otro y eso es clave para poder hacer una buena dupla y que, además, disfrute el trabajo”.

La importancia de la familia

Consultado sobre si hay algún costo familiar en cumplir con este nuevo desafío, Saavedra la tiene clara. “No, ninguno. Mi familia es mi prioridad y eso siempre lo va a seguir siendo, y entendiendo también que todo el mundo que tiene familia tiene que seguir trabajando. Este es un bello desafío que se suma a mi vida profesional y estoy trabajando en él para dar lo mejor de mí en febrero próximo. En paralelo, mi vida familiar continúa muy bien y sólo he recibido apoyo de ellos para disfrutar al máximo lo que implica animar el Festival de Viña”.