“Estoy saboreando estar en TV”: Participante de Gran Hermano hará su debut en Podemos Hablar

Fue la octava eliminada del reality Gran Hermano, pero la única invitada a un programa estelar pagado. Se trata de Trinidad Cerda quien hará su debut como invitada estrella a “Podemos Hablar”, espacio conducido por Jean Philippe Cretton que saldrá emitido este viernes, antes de “Espiando la casa”.

Ante esto, la participante que dejó su trabajo como tripulante de vuelo para ser una de los 18 integrantes que arribaron a la casa estudio en Argentina, el pasado 18 de junio, contó a Publimetro su sensación de llegar a las grandes ligas de la TV.

“Siento que estoy saboreando estar en La televisión, me encanta, me siento cómoda. Espero que haber estado en el reality me sirva como trampolín para seguir en estos medios de comunicación”, contó feliz con la invitación y estrenando su nuevo look.

Además, agregó que espera que todos los participantes puedan cumplir sus sueños tras abandonar el programa de telerrealidad.

“Espero también que todos mis compañeros encuentren un camino lleno de éxito y cosas lindas después del encierro. Yo junto a 17 personas partimos este camino con esperanza y con ganas de mostrarnos al mundo, así que feliz de que todos tengan espacios como este”, sentenció.

Trinidad mostró nuevo look

A tan solo una semana fuera de la casa, Trini dejó atrás su apariencia característica al someterse a un cambio de look radical que dejó a sus seguidores en redes sociales asombrados.

Optó por un audaz tono rubio plata para su cabello, abandonando su característico color castaño que la acompañó durante su tiempo en el programa.

El responsable detrás de este impactante cambio es el estilista de las celebridades, Jean Bohus, quien es reconocido por transformar la imagen de diversas personalidades como Francisca Merino, Gala Caldirola, Millaray Viera y muchas más. Desde el centro de belleza a cargo de Bohus, expresaron su entusiasmo por el nuevo look de Trinidad. “NATURAL BLONDE. ¡New look! Para nuestra querida Trinidad Cerda”, expresaron desde el centro.