“Hola y Adiós”: Revelan primera animadora caída tras llegada de Karla Constant a Canal 13

La panelista de Zona de Estrellas, Cecilia Gutiérrez, reveló las consecuencias que generó la llegada de Karla Constant a Canal 13, la cual habría perjudicado a la periodista Ángeles Araya, puesto que, literalmente, le aserruchó el piso con el programa “Hola y Adiós”, en el cual estaba contemplada para su animación.

Según contó Gutiérrez, fue la propia Ángeles quien le confirmó su salida del programa que se graba en el aeropuerto, donde ella fue parte del piloto.

“Le escribí para saber qué tan real era esta información. Me dice que efectivamente ella iba a hacer el programa de viajes. Me dice que incluso ella grabó el piloto del programa”, comentó, tras conversación con Araya.

Además, le preguntó si era verdad que la habían reemplazado por Karla Constant.

“Me dice ‘es lo mismo que tengo entendido yo”.

Previamente, Hugo Valencia también había dado luces de los rumores de pasillos, señalando que “hay personas que están preocupadas y uno que no está para nada contento. Hay alarmas en Canal 13 entre los rostros femeninos. Ya hay una caída. Lo peor de todo es que la gente que trabajaba con ella sabía y se quedaron callados”, reveló.