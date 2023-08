“Inventaron muchas cosas, pero finalmente...”: Nataly Chilet habló sobre fugaz romance con reconocido actor nacional

Nataly Chilet no es de las rostros de televisión que anda contando a los cuatro vientos que está pasando en su vida personal, sobre todo en el ámbito del corazón. Por lo mismo, pocas veces se supo públicamente sobre si andaba o no con algún miembro del espectáculo nacional.

De hecho, la única vez que se escuchó un rumor de este estilo fue hace algunos años, cuando los medios la vincularon con el actor Juan Falcón.

Ahora, la periodista se refirió a estos cahuines faranduleros en una conversación con La Hora, en donde no negó este romance.

“En algún momento nos conocimos, compartimos en algunas oportunidades, pero no prosperó”, contó la comunicadora.

Y en esa misma línea, Nataly agregó: “Inventaron una serie de historias, que éramos pololos, pucha, inventaron muchas cosas, pero finalmente nada prosperó”.

Finalmente, la rostro de TV+ lanzó una reflexión con respecto a exponer detalles más privados sobre ella.

“Tengo tantas cosas que contar de mi vida profesional, que no me entretiene hablar de mi vida personal. No me molesta hablarlo si me preguntan, pero no lo encuentro interesante”, planteó.