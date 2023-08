Mauricio Israel actuará en película de los hermanos Badilla junto a Eva Gómez

Mauricio Israel dio a conocer un audio que le envió Sebastián Badilla, director de cine, para consultarle sobre un interesante proyecto.

Badilla le plantea, en el registro, la posibilidad de ser parte del elenco de su nueva película “Noches de Sol”, filme que será protagonizado por Eva Gómez. Israel reprodujo este audio durante la edición de estre martes de “Sígueme y te sigo”.

“Hola, Mauricio. Habla Sebastián Badilla y, bueno, quería ofrecerte oficialmente un personaje en mi próxima película, que es la secuela de ‘Noches de Sol’. Me encantaría que pudieses actuar en varias escenas en un rol de comedia romántica con Eva Gómez. Me encantaría que en mi décima película fueras tú el protagonista junto a mí y Eva Gómez, no sé qué opinas tú del ofrecimiento, pero creo que sería una gran película, una comedia como las de Adam Sandler”, señaló el cineasta en el registro.

"Sígueme y te sigo"

Luego de que se escuchara el mensaje de Badilla en el programa de TV+, Mauricio no dilató más la situación y contó la respuesta que le entregó al director de cine.

“Estoy trabajando con ellos en la película y vamos a hacer la película”, confirmó el panelista del espacio de farándula.

“Yo creo que uno en la vida se tiene que dar la oportunidad de hacer todo y para mí actuar es un sueño y me voy a dar el gusto”, expresó Mauricio sobre esta inédita oportunidad.