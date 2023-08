“Me molesta profundamente”: Titi García-Huidobro confrontó en vivo a Mauricio Israel tras comentario sobre su hijo

Titi García-Huidobro y Mauricio Israel protagonizaron un acalorado intercambio durante la emisión del programa Sígueme y te sigo de TV+ el pasado martes. La discusión tuvo lugar luego de que García-Huidobro mostrara empatía por Mario Velasco y su situación familiar, donde su hija se fue a vivir a Estados Unidos con su madre.

“Es cuando uno como padre tiene que dejar de ser egoísta. Muchas veces nos cuesta dejar partir a nuestros hijos”, partió señalando Titi sobre la dificultad de dejar partir a los hijos, a lo que Mauricio Israel respondió de manera sarcástica: “¡Quién habló! Tú necesitas empezar a terapearte desde ya”. Ante esto, García-Huidobro replicó firmemente: “No, es que yo no quiero terapearme, porque no quiero que mis hijos partan de mi lado”.

El cruce de palabras continuó cuando Israel le indicó;”Es que va a pasar”. García-Huidobro, visiblemente molesta, le recordó su situación al señalar: “No estamos hablando de mí, pero en todo caso tú tampoco podrías hablar, porque vives con tus padres, así que no tienes mucho que decir al respecto”.

La discusión continuó con García-Huidobro afirmando que “Si me vas a tirar la pesadez, también recíbela de mi parte”, para luego afirmar: “Mi hijo tiene 19 años, y no tengo por qué querer que se vaya de la casa todavía”.

García-Huidobro continuó manifestando su frustración ante las críticas constantes de Israel en temas relacionados con sus hijos: “¿Desde cuándo eres mi psicólogo? (…) Me enojo porque tú me criticas siempre esa situación que para mí es súper importante”, añadiendo que sintió que Israel cuestionaba innecesariamente su perspectiva personal. “Siempre me lo criticas, y me molesta profundamente”, sostuvo la actriz.

“Siento que cada uno tiene su historia, no tienes por qué cuestionar ni la mía ni la tuya (…) Es problema mío”, afirmó Titi.

“No quiero pensar en ese momento, porque soy una mamá aprensiva, que quiere a sus hijos cerca”, concluyó.