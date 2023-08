“Me siento mal con esto”: Trini hizo feroz mea culpa por sus peleas con ‘Coni en Gran Hermano’

En el último capítulo del podcast ¿Qué onda con Ro?, Trini realizó un llamativo mea culpa sobre las peleas con Coni en Gran Hermano.

Todo comenzó cuando el animador del espacio, Ro Zamora, le preguntó: “¿Te diste cuenta de que la Coni te defendía mientras tú la pelabas?”.

Después de eso, la exjugadora se sinceró y efectuó una llamativa reflexión. “Sí, me di cuenta de eso, me siento mal con esto”, admitió.

“No lo había visto, me da pena, ahora me doy cuenta, hago mi mea culpa (…) era imposible, yo estaba encerrada en la pieza muchas veces”, aseguró.

Pese a ello, la polémica participante explicó que “cuando yo conté mi historia después fue la placa y todo, la Coni dijo algo súper lindo. A mi de defensa, yo estaba acostada, no lo escuché”.

Por último, Trini cerró su comentario con una reflexión de lo sucedido. “Después cuando me decía ‘yo te defendí’, y ya nos estábamos peleando, como que no me hacía tanto sentido porque yo decía ‘de qué, cuándo’, pero yo no escuché estas escenas, no las vi”, explicó, tal como consigna Página 7.

“Me siento mal de haberme abstraído, cuando debí haber dicho ‘¿sabes qué?, tengo una opinión y eso no se dice’”, finalizó.